Из серии, как это у них ... Судебный приговор за оскорбление мусульман 

Суд Рижского района приговорил к 140 часам принудительных работ человека, писавшего враждебные по отношению к мусульманам комментарии в интернете, сообщили в Госполиции.

Как рассказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, обвиняемый осознанно разжигал в интернет-пространстве ненависть к людям, исповедующим ислам.

BaltNews.lv писал, что обвиняемое лицо в сентябре прошлого года прокомментировало публикацию в интернете с заголовком "Латышка-мусульманка открыто рассказала об отношении к мусульманам в Латвии". В своем комментарии обвиняемая персона, в частности, писала:

"Снова пропаганда рулит! Я таких Лиг, мусульманских подстилок и последних эмм, которым плевать на свою страну и национальность, как ведьм во времена инквизиции на костре подкопчу. Оглядываюсь, а уже в лондонском консульстве маленькие, получерные, новые представители латышской нации". Дальше следовали ругательства.

В прокуратуре отметили, что подобные высказывания нарушают Конституцию, Европейскую конвенцию о защите основных прав и свобод и международный пакт ООН о гражданских и политических правах. За это грозит лишение свободы сроком до пяти лет, кратковременный тюремный срок, принудительные работы или денежный штраф. В Полиции безопасности сказали, что это дело — одно из трех, связанных с разжиганием ненависти в интернете.