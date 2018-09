Ислам и Европа

Сейчас уже общеизвестно, что Ислам растет в европейских странах, особенно в городских районах Франции, Великобритании и Испании.Это происходит как за счет увеличения иммиграции, также и за счет повышения рождаемости в мусульманских семьях. Но и коренные европейцы также обращаются в ислам, чтобы противостоять духовной пустоте в светских странах, говорилось в статье New York Times в конце прошлой недели. За последние 20 лет число мусульман в Европе увеличилось почти на 50 процентов, с 29,6 млн. в 1990 году до 44,1 млн. в 2010 году, по данным Pew Forum 2011. К 2030 году это число, по прогнозам, увеличится до 58 млн, что составит 8 процентов от всего европейского населения. Около 100.000 из шести миллионов мусульман во Франции, как считается, новообращенные, как сообщается в статье New York Times. Тюрьмы во Франции считаются плодородной почвой для обращения к исламскому радикализму, в то время как мусульмане составляют треть заключенных. Имам на южном побережье Франции рассказал New York Times, что обращения французов в ислам "увеличились в невероятном темпе в течение последних трех лет". Он подписал 130 сертификатов обращений в прошлом году. "Секуляризм стал антирелигиозным", - говорит Хассен Чалгуми, имам мечети близ Парижа. "Таким образом, это создает противоположное явление. Это позволило людям открыть для себя Ислам." Увеличение иммиграции также способствовало созданию мусульманских общин в таких городах, как Париж, Лондон и Барселона. Франция была притоком 66000 иммигрантов-мусульман в 2010 году, в основном из Северной Африки, что составляет две трети всех новых иммигрантов во Франции. В Испанию прибыли 70000 иммигрантов-мусульман в этом году, в то время как в Великобритании эта цифра составила 64000. Большая миграция представителей другой культуры создала проблемы в Лондоне. В 2011 году Абу-Иззаддин, самопровозглашенный директор Waltham Forest Muslims объявил район зоной законов Шариата и раздавал листовки, которые запрещали распитие спиртных напитков, азартные игры, ношение нескромной одежды, музыку, курение и гомосексуализм. Его группа "Мусульмане против крестовых походов" рассказала на своем веб-сайте: «Страна, которая когда-то была преимущественно христианской, в настоящее время переживает рост мусульманского населения ... вся инфраструктура Великобритании меняется. Мечети, исламские школы, шариатские суды, принадлежащие мусульманам предприятия и банки сейчас стали неотъемлемой частью британского пейзажа". Еще одна небольшая группа под названием "Мусульманский патруль" недавно опубликовала видео на YouTube, где были показаны преследования лондонцев на востоке столицы за нарушения законов шариата. Мусульмане подходили к женщинам в короткой юбке и заявляли, что они не могут так одеваться в мусульманском районе. Они также напали на гомосексуала и мужчину, пьющего пиво. В то время как экстремистские группы составляют небольшую часть британской мусульманской общины, молодежь является показателем того, что второе и третье поколение мусульман испытывают большие трудности с интеграцией, чем их родители. Policy Exchange обнаружила, что более 70 процентов мусульман старше 55 лет считают, что они имеют много общего как с мусульманами, так с не-мусульманами, в то время как только 62 процента населения от 16 до 24 лет считают также. Иззаддин также утверждает, что десятки молодых британцев приходят в ислам, и согласно британской Daily Mail, многие девушки в хиджабах и активисты, расклеивающие листовки, имеют европейское происхождение. Одна девушка в своем интервью газете сказала: "Я была христианкой, но теперь я, как и многие мои друзья, приняла ислам. Мне легче так жить". Ал Мухлер, президент Южной баптистской богословской семинарии, считает, что исламизация Европы имеет свои корни в ослаблении христианства. "Снижающееся влияние христианства в Швейцарии может привести непосредственно к богословскому либерализму в церквях и увеличению светскости швейцарской культуры", - писал Мухлер в 2009 в блоге о решении Швейцарии запретить минареты. "Ислам в настоящее время заполняет пустоту, образовавшуюся с упадком христианства и христианской культуры в Швейцарии и в большей части континента."