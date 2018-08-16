Восход Ислама над Землей. Аналитика, прогнозы, выводы

В 2035 году дети, рожденные в мусульманских семьях, будут превосходить по численности детей, рожденных в христианских семьях. Что касается людей без религиозных убеждений, то они столкнутся с падением рождаемости. Такие данные приводятся в исследовании Pew Research Center, США, передает Total.kz.

В последние годы матери христианской веры родили больше детей, чем матери любого другого вероисповедания, и это отражает статус христианства как крупнейшей в мире религиозной группы. Однако вряд ли подобная ситуация будет долго продолжаться – менее чем через 20 лет количество детей, рожденных в мусульманских семьях, как ожидается, немного превзойдет количество рождений в христианских семьях. К таким выводам пришли в своем новом докладе эксперты Исследовательского центра Pew (Pew Research Center).

Согласно прогнозам экспертов Исследовательского центра Pew, мусульмане в течение предстоящих десятилетий будут наиболее быстро растущей основной религиозной группой в мире, и признаки этого быстрого роста уже видны. В период между 2010 и 2015 годом количество рождений у мусульман, согласно оценкам, составляло 31% от всех рожденных детей в мире, и это было намного больше доли мусульман всех возрастов в 2015 году (24%). Христианское население в мире также продолжает увеличиваться, но этот рост является более скромным. В последние годы 33% детей в мире были рождены в христианских семьях, что немного больше, чем доля христиан в мировом населении в 2015 году (31%), приводит результаты исследования inosmi.ru.

В то время как относительно молодое население таких регионов, как расположенная к югу от Сахары Африка, согласно существующим прогнозам, будет увеличиваться в течение ближайших десятилетий, то же самое нельзя сказать о христианском населении в разных частях планеты. И действительно, в последние годы христиане имели непропорционально большую долю в мировой смертности (37%) – во многом это происходило по причине относительно пожилого возраста христиан в некоторых районах земного шара. Это особенно верно в отношении Европы, где количество смертей, согласно существующим оценкам, уже превосходит количество рождений среди христиан. Только в Германии, например, в период между 2010 годом и 2015 годом было зафиксировано на 1,4 миллиона больше смертей, чем рождений, и такая тенденция, как ожидается, сохранится во многих местах Европы в течение ближайших десятилетий.

Что касается глобальных масштабов, то молодое поколение и очень высокий коэффициент рождаемости среди мусульман позволяют говорить о том, что в период между 2030 годом и 2035 годов будет рождено немного больше мусульманских детей (225 миллионов), чем христианских (224 миллиона), хотя общее количество христиан все еще будет больше. В период с 2055 года по 2060 год разрыв в рождаемости между этими группами, как ожидается, достигнет 6 миллионов (232 миллиона рождений среди мусульман против 226 миллионов рождений среди христиан).

В отличие от подобного взрывного роста рождаемости среди мусульман, люди, которые не идентифицируют себя с какой-то религией, находятся в рамках совершенно иной тенденции. В то время как люди без религиозной принадлежности составляют 16% населения земного шара, только примерно 10% новорожденных в мире в период с 2010 года по 2015 год были рождены женщинами, не связанными ни с какой религией. Это незначительное число новорожденных среди женщин без религиозной принадлежности помогает объяснить, почему доля нерелигиозных людей (включая тех, кто называет себя атеистами или агностиками, а также тех, кто не имеет особых религиозных убеждений) в будущем будет сокращаться.

В период с 2055 года по 2060 год лишь 9% от всех детей будут рождены женщинами, не связанными ни с какой религией, тогда как семь из десяти детей будут рождаться либо мусульманами (36%), либо христианами (35%).

Это одни из ключевых выводов, содержащихся в новом исследовании демографических данных, проведенных Исследовательским центром Pew. Этот анализ основывается на той же самой базе данных, в которой содержатся результаты 2500 опросов, наблюдений и регистрации населения, использованных для изданного в 2015 году доклада «Будущее мировых религий: перспективы роста населения в период с 2010 года по 2050 год» (The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050). Оба эти доклада имеют общую демографическую прогнозную модель, однако данные относительно рождаемости и смертей, содержащиеся в данном анализе, ранее не публиковались.

Кроме того, в новом докладе представлены обновленные оценки глобального населения по состоянию на 2015 год в отношении христиан, мусульман, людей, не исповедующих никакой религии, а также представителей других религиозных групп. Помимо этого, прогноз роста населения в этом докладе охватывает период до 2060 года, то есть на десять лет больше, чем в предыдущем докладе.

При разработке своих прогнозов авторы доклада не исходили из того, что все рожденные дети сохранят религию своих матерей. При формулировании прогнозов предпринималась попытка учесть возможную смену религии (во всех направлениях), однако шаблоны принятия религий являются сложными и разнообразными. В некоторых странах, включая Соединенные Штаты, достаточно распространенным является такая практика, когда взрослые люди выходят из принятой в детстве религии и переходят в другую веру (или не принимают никакой веры вообще). Так, например, многие люди, воспитанные в Соединенных Штатах как христиане, во взрослом возрасте теряют связь с религией, и наоборот – многие люди, воспитанные вне рамок какой-то религии, присоединяются позднее к какой-либо религии. Однако в некоторых других странах изменения религиозной идентичности являются редким явлением или запрещены законом.

В настоящее время самые достоверные данные указывают на то, что в мире в целом в ближайшие несколько десятилетий влияние одной лишь смены религии – при отсутствии любых других факторов – будет незначительно сказываться на увеличении числа мусульман, вызовет рост людей без религиозной принадлежности, а также приведет к существенному сокращению числа христиан. Однако в глобальном масштабе эффект смены религии перекрывается воздействием различий по показателям рождаемости и смертности. В результате, согласно прогнозам, доля людей без религиозных убеждений в мире в целом будет сокращаться, несмотря на ожидаемое увеличение их числа, и это будет происходить за счет покидающих лоно церкви христиан и последователей других религиозных групп в Европе, Северной Америке и в некоторых других частях планеты. А количество христиан, согласно прогнозам, будет увеличиваться, хотя и не такими быстрыми темпами, как количество мусульман.

Прогнозы относительно глобального населения в период с 2015 года по 2060 год

Христиане являлись крупнейшей религиозной группой в мире в 2015 году, и они составляли примерно треть (31%) от общего количества людей на Земле (7,3 миллиарда). Мусульмане занимали второе место (1,8 миллиарда, или 24%) в мире по численности, а за ними следовали люди «без религии» (16%), индуисты (15%) и буддисты (7%). Представители народных религий (folk religions), иудеи и члены других религиозных групп составляют менее значительную часть мирового населения.

В период с 2015 года по 2060 год население нашей планеты, как ожидается, увеличится на 32% и составит 9,6 миллиарда человек. В тот же период количество мусульман – главная религиозная группа с самым молодым населением и самой высокой рождаемостью – увеличится, согласно прогнозам, на 70%. Количество христиан, как ожидается, возрастет на 34%, и этот рост будет немного выше, чем у глобального населения в целом, но намного ниже показателей среди мусульман.

В результате, согласно прогнозам Исследовательского центра Pew, в 2060 году количество мусульман (3,0 миллиарда, или 31% населения планеты) приблизится к количеству христиан (3,1 миллиарда, или 32%).

За исключением мусульман и христиан, все мировые религии, согласно прогнозам, в 2060 году будут составлять меньший процент от глобального населения, чем это было в 2015 году. В то время как индуисты, иудеи и сторонники народных религий в ближайшие десятилетия, как ожидается, вырастут в абсолютных показателях, ни одна из этих религий не сможет по темпам сравниться с глобальным ростом населения.

Во всем мире количество индуистов, как ожидается, вырастет на 27% – с 1,1 миллиарда до 1,4 миллиарда, и они будут немного отставать по темпам роста от показателей общего роста населения. Количество иудеев – это самая малочисленная группа, относительно которой были сделаны прогнозы, – как ожидается, увеличится на 15%, то есть с 14,3 миллиона в 2015 году до 16,4 миллиона во всем мире в 2060 году. А представители различных народных религий, включая традиционные африканские религии, китайские народные религии, религии коренных народов Америки и религии австралийских аборигенов, вырастут, согласно прогнозам, на 5% – со 418 миллионов до 441 миллиона.

Тем временем количество буддистов, как ожидается, сократится в абсолютных показателях; оно уменьшится на 7% – с 500 миллионов в 2015 году до 462 миллионов в 2060 году. Низкий уровень рождаемости и стареющее население в таких странах, как Китай, Таиланд и Япония, являются главными демографическими причинами ожидаемого сокращения в ближайшем будущем количества людей, исповедующих буддизм.

Количество представителей всех остальных религий – эта зонтичная категория включает в себя бахаистов (Baha'is), джайнистов (Jains), сикхов, а также большое количество более мелких религий – согласно прогнозам, немного сократится: с приблизительно 59,7 миллиона в 2015 году до 59,4 миллиона в 2060.

Количество людей без религиозных убеждений, как ожидается, уменьшится в процентном отношении в сравнении с глобальным населением, хотя в абсолютных показателях оно немного увеличится. В 2015 году в мире было немногим меньше 1,2 миллиарда атеистов, агностиков и людей, которые не связывали себя ни с какой религией. В 2060 году количество людей без религиозных убеждений, согласно прогнозам, достигнет 1,2 миллиарда. Однако доля людей без религии (religious «nones») в мире, как ожидается, сократится – с 15% от общего количества населения в 2015 году до 13% в 2060. Хотя доля людей без религиозной принадлежности, вероятно, продолжит увеличиваться в значительной части Европы и Северной Америки, доля людей без религии сократится в Азии, где проживают 75% людей, не исповедующих ни одну из религий.

Такого рода географические различия играют важную роль в паттернах численного религиозного роста. Одним из важных определяющих факторов роста является то, где именно каждая отдельная группа сконцентрирована географически. Так, например, люди без религиозных убеждений сконцентрированы в таких местах со стареющим населением и низкой рождаемостью, как Китай, Япония, Европа и Северная Америка. И наоборот, религии с большим числом последователей сконцентрированы в развивающихся странах, то есть там, где показатели рождаемости и детской смертности высокие, они будут быстро увеличивать свои показатели. Так, например, значительная часть глобального роста ислама и христианства, согласно прогнозам, будет происходить в расположенной к югу от Сахары части Африки.

Изменение мест концентрации религиозных групп

Региональное распределение религиозных групп, согласно прогнозам, также будет меняться в ближайшие десятилетия. Так, например, доля христиан, проживающих в расположенной к югу от Сахары части Африки, согласно прогнозам, значительно увеличится в период между 2015 годом и 2060 годом — с 26% до 42%, и произойдет это в результате высоких показателей рождаемости в этом регионе. Тем временем, смена религии и низкая рождаемость приведут к сокращению глобальной доли христианского населения в Европе и Северной Америке.

На части африканского континента к югу от Сахары, как ожидается, вырастет доля мусульманского населения. К 2060 году 27% глобального мусульманского населения, как ожидается, будет проживать в этом регионе, то есть произойдет увеличение с 15%. И, наоборот, доля мусульманского населения, проживающего в Азиатско-тихоокеанском регионе, согласно прогнозам, сократится в этот период с 61% до 50%. Доля мусульманского населения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, как ожидается, сохранится на уровне 20%.

По состоянию на 2015 год три из четырех человек, не связанных ни с какой религией, проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако их доля к 2060 году сократится до 66% в результате низкой рождаемости и стареющего населения. В то же самое время, все большее количество не связанных ни с какой религией людей будут жить вне Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в Европе и в Северной Америке. К 2060 году 9% глобального населения без религиозной принадлежности, согласно прогнозам, будут проживать в одних лишь Соединенных Штатах.

Значительное большинство индуистов и буддистов (98-99%) будут продолжать жить в Азиатско-Тихоокеанском регионе в следующие несколько десятилетий. Большая часть поклонников народных религий также останутся в Азии и в Тихоокеанском регионе (79% в 2060 году), хотя, как ожидается, их доля в Африке южнее Сахары увеличится (7% в 2015 году и 16% в 2060 году). Примерно одинаковая доля иудеев в мире, по данным на 2015 год, проживают в Израиле (42%) и в Соединенных Штатах (40%). Однако к 2060 году более половины всех иудеев (53%), как ожидается, будут жить в Израиле, тогда как в Америке их доля, согласно прогнозам, будет меньше (32%).

Возраст и уровень рождаемости являются важнейшими факторами роста религиозных групп

Существующая в настоящее время возрастная структура населения во всех религиозных группах является важным определяющим фактором демографического роста. Представители некоторых религиозных групп являются преимущественно молодыми людьми, и их основной репродуктивный возраст еще впереди, тогда как члены других религиозных групп, в основном, уже оставили далеко позади свой репродуктивный период. Средний возрастной показатель у мусульман (24 года) и индуистов (27 лет) меньше, чем средний возрастной показатель у мирового населения в целом (30 лет), тогда как средний возрастной показатель христиан (30 лет) соответствует средним мировым данным. Представители всех остальных религиозных групп старше средних мировых показателей, и это частично объясняет их ожидаемое частичное отставание от темпов общемирового роста населения.

Более того, мусульмане имеют самые высокие показатели рождаемости среди всех религиозных групп — в среднем, 2,9 детей на одну женщину, и это намного больше уровня восстановления (2,1), то есть того минимума, который необходим для поддержания стабильного уровня населения. Христиане занимают по этому показателю (2,6) второе место в мире. Индуисты и иудеи (2,3) находятся в этом отношении ниже среднего мирового уровня, который составляет 2,4 ребенка на одну женщину. Все остальные группы имеют слишком незначительный уровень рождаемости для поддержания численного уровня своего населения.

В дополнении к уровню рождаемости и возрастной структуре населения следует сказать, что и смена религий, судя по всему, будут играть определенную роль в изменении количественного состава религиозных групп.

В своем прогнозе Исследовательский центр Pew пытается учитывать паттерны религиозных сдвигов в 70 странах, в которых проведенные исследования предоставляют информацию о тех людях, которые, по их словам, больше не принадлежат к тем религиозным группам, в которых они были воспитаны. В этой прогнозной модели возможны сдвиги во всех направлениях, и частично они способны компенсировать друг друга. В Соединенных Штатах, например, в результате проведенных исследований было установлено, что особенно часто люди, воспитанные в христианской традиции, отходят от религии, тогда как люди, воспитанные вне рамок какой-либо религии, позднее становятся христианами. Такого рода шаблоны, как ожидается, будут сохраняться по мере взросления будущих поколений.

В период между 2015 годом и 2020 годом христиане, согласно прогнозам, испытают самые значительные потери в результате процесса смены религии. В мире в целом около 5 миллионов людей, как ожидается, станут христианами в этот пятилетний период, тогда как, согласно прогнозам, 13 миллионов покинут лоно христианской церкви, и большая часть этих бывших христиан пополнят ряды людей без религиозной принадлежности. В результате подобных сдвигов количество людей без религиозной принадлежности увеличится на 12 миллионов и сократится на 4,6 миллиона в результате сдвигов, то есть чистый прирост у них составит в период с 2015 года по 2020 год 7,6 миллиона человек. Подобные нетто-изменения в результате сдвигов будут менее значимыми в других религиозных группах.

Рождаемость и смертность вносят свои изменения

Будучи крупнейшей религиозной группой, христиане имели самые высокие показатели рождаемости и смертности среди остальных групп в период между 2010 годом и 2015 годом. Во время этого пятилетнего периода, согласно существующим оценкам, христианские матери родили 223 миллиона детей, и 107 миллионов христиан умерли, и это означает, что естественный прирост христианского населения в этот период — то есть число рождений минус число смертей — составил 116 миллионов человек.

Мусульмане занимали второе место по количеству рождений в период с 2010 года по 2015 год, и мусульманские матери родили 213 миллионов детей. Однако у мусульман был наибольший естественный прирост среди всех остальных религиозных групп — более 152 миллионов, — и произошло это в по причине относительно небольшого количества смертей (61 миллион человек). Подобный большой естественный прирост является результатом как высокой рождаемости у мусульман, так и концентрацией мусульманского населения в более молодых возрастных группах, в которых уровень смертности ниже.

В сравнении с общей численностью людей без религиозной принадлежности (16% населения планеты) отмечается относительно меньшее количество рождений у матерей без религиозной принадлежности (10% рождений от общего числа в период с 2010 года по 2015 год). Люди, не исповедующие какую-либо религию, являются третьей группой по численности, однако из-за низкого уровня рождаемости они идут после индуистов и занимают четвертое место по количеству рожденных детей. В период между 2010 годом и 2015 годом, согласно имеющимся оценкам, матери без религиозной принадлежности родили 68 миллионов детей, тогда как индуистские матери родили 109 миллионов детей. У индуистов, кроме того, был отмечен самый значительно больший естественный прирост, чем в группе людей без религиозной принадлежности (67 миллионов против 26 миллионов).

Количество рождений превышало количество смертей и среди других религиозных групп в период с 2010 года по 2015 год, в том числе среди буддистов, иудеев, а также приверженцев народных и традиционных религий.

После 2015 года, согласно прогнозам, христианские и мусульманские матери будут рожать больше детей, и так будет продолжаться до 2060 года. Однако рождаемость у мусульман, вероятно, будет увеличиваться более быстрыми темпами, и поэтому в 2035 году количество детей, рожденных мусульманками, немного превысит количество детей, рожденных христианскими матерями. В период между 2055 годом и 2060 годом разрыв в рождаемости между этими двумя группами, как ожидается, приблизится к 6 миллионам (232 миллиона рождений у мусульман против 226 миллионов рождений у христиан).

В отличие от этого, общее количество рождений, согласно прогнозам, будет постоянно сокращаться в период с 2015 года по 2060 год во всех остальных главных религиозных группах. Сокращение рождаемости будет особенно значительным у индуистов — на 33 миллиона меньше рождений в период с 2055 года по 2060 год, чем в период с 2010 года по 2015 год, и произойдет это, в основном, из-за сокращающейся рождаемости в Индии, где в 2015 году проживало 94% индуистского населения нашей планеты.

Количество смертей, как ожидается, увеличится во всех религиозных группах в период с 2015 года по 2060 год, тогда как мировое население будет продолжать расти — и стареть.

Шаблоны рождений и смертей на региональном уровне, а также на уровне отдельных стран

Что касается религиозных групп в большинстве стран, то в настоящее время можно говорить либо о позитивном естественном приросте (больше рождений, чем смертей), либо о незначительном увеличении числа в результате рождений и смертей. Однако многие европейские страны испытывают естественное сокращение (больше смертей, чем рождений) населения среди определенных религиозных групп, особенно среди христиан.

Во всей Восточной Европе и в некоторых частях Западной Европы количество смертей превосходило количество рождений среди христиан в период с 2010 года по 2015 год, и так было в 24 из 42 стран. Количество смертей превосходило количество рождений, по крайней мере, на 10 тысяч среди людей без религиозной принадлежности в Австрии, на Украине и в России. Однако люди без религии в большинстве европейских стран имели либо позитивный естественный рост (в 19 странах), либо незначительное численное изменение в период с 2010 года по 2015 год (в 20 странах). Это объясняется относительно молодым возрастом людей без религиозной принадлежности в сравнении с христианским населением Европы.

Что касается мусульман, то не было ни одной европейской страны, где количество смертей среди них превосходило бы количество рождений. В большей части регионов количество детей, рожденных мусульманскими женщинами, превышало количество смертей среди мусульман в период с 2010 года по 2015 год (в 21 стране). В Германии, в Соединенном Королевстве, Италии, России и Франции было, по крайней мере, на 250 тысяч рождений большей, чем смертей в каждой из перечисленных стран за этот период. Кроме того, миграция также способствует росту мусульманского населения в Европе.

Ни христиане, ни мусульмане, ни люди без религии, живущие за пределами Европы, не имели больше смертей, чем рождений в период с 2010 года по 2015 год. И другие группы также имели либо позитивное естественный прирост, либо незначительное изменение; но было и несколько исключений: буддисты в Японии, индуисты в Южной Африке и представители народных религий в Южной Корее и Танзании имели большее количестве смертей, чем рождений в период с 2010 года по 2015 год.

Кроме того, существуют важные региональные различия в том, что касается рождений и смертей в некоторых религиозных группах. Среди христиан, например, жители Африки к югу от Сахары имели больший естественный прирост в период с 2010 года по 2015 год — на 64 миллиона больше рождений, чем смертей. В то же время был отмечен меньший прирост среди христиан в Латинской Америке, в Карибском бассейне, в Азии, а Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной Америке.

Однако в Европе количество смертей у христиан уже превосходит количество рождений, и подобный дефицит, согласно прогнозам, будет увеличиваться до 2060 года. А в Северной Америке количество смертей у христиан начнет превосходить количество рождений примерно в 2050 году.

Эти тенденции свидетельствуют о том, что значительная часть прироста среди христиан, вероятнее всего, будет приходиться на глобальный Юг, особенно на Африку южнее Сахары, и это единственный регион, где естественное рост христианского населения, как ожидается, еще больше увеличится в ближайшие десятилетия (Это означает не толь то, что будет больше рождений, чем смертей среди христиан в Африке южнее Сахары, но и то, что количество рождений будет еще больше превосходить количество смертей в ближайшие пятилетние периоды). В Латинской Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе количество рождений у христиан продолжит превосходить количество смертей до 2060 года, однако естественный прирост в период с 2055 года по 2060 год будет значительно меньше, чем сейчас, поскольку в этих регионах отмечается значительное сокращение рождаемости.

Глобальное мусульманское население, согласно прогнозам, испытает важный географический сдвиг в сторону расположенной к югу от Сахары Африки. В настоящее время больше мусульман проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем в любом другом регионе мира, и поэтому этот регион имел самый большой естественный прирост среди мусульман в период с 2010 года по 2015 год.

Однако мусульмане в расположенной южнее Сахары Африке также имели значительно больше рождений, чем смертей в этот период, а естественный прирост среди мусульманского населения в странах к югу от Сахары, как ожидается, будет еще больше в следующие пятилетние периоды — благодаря высокой рождаемости. Примерно к 2040 году естественный прирост мусульманского населения к югу от Сахары, как ожидается, превысит естественный прирост в Азии.

Мусульмане в Азии, а также на Ближнем Востоке и на Севере Африки будут иметь более медленный прирост в ближайшие десятилетия, поскольку рождаемость у мусульман в этих регионах будет сокращаться. Однако у них сохранится более высокий уровень рождаемости, чем смертей, и так будет продолжаться до 2060 года, но рост в целом замедлится.

Мусульмане в Европе и в Северной Америке, как ожидается, тоже будут иметь больше рождений, чем смертей до 2060 года.