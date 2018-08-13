Знаменитый закон Яровой в действии. Молодой мусульманин из Курска обвинен в экстремизме

В Курске суд вынес обвинительный приговор 19-летнему жителю областного центра и отправил молодого человека на 3,5 года в места лишения свободы за публикации в интернете.

Как сообщается в ряде областных СМИ его признали виновным по ч. ч. 1, 2 ст. 205.2 УК РФ, как бы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Следственное Управление по Курской области распространило сообщение о результатах расследования данного уголовного дела в отношении жителя Курска, обвиняемого в призывах к экстремизму. Как известно, зачастую под уголовную ответственность попадают мусульмане, сделавшие на своей страничке в соцсетях репост какого-либо видеоролика или картинки спорного содержания, даже не задумываясь о последствиях, за что сразу же им предъявляется обвинение в экстремизме.

Как уже сказано выше, приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.