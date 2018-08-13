В Йемене привели в исполнение смертный приговор в отношении насильников, надругавшихся и убивших ребёнка

Полиция Йемена, после судебного разбирательства и вынесения справедливого приговора, при стечении жителей города, на городской площади, как это практикуется в исламе, публично казнила трех педофилов, изнасиловавших и, в последствии, убивших ребенка.

Йеменские офицеры, исполнявшие приговор, заставили мужчин, одетых в синие комбинезоны, поочередно лечь лицом вниз на ковер, после чего полицейский выстрелил каждому из преступников в спину очередью из пяти пуль, направленных в сердце.

После приведения приговора в исполнение, казненных преступников подвесили на стреле подъемного крана на всеобщее обозрение людей.

Как сообщили многие информационные агентства, преступники изнасиловали и убили 10-летнего мальчика.