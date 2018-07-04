Утолит ли Кремль аппетиты Кадырова?

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил своё дополнение к стратегии пространственного развития до 2025 года. О своём предложении Кадыров написал в письме президенту страны Владимиру Путину 15 июня этого года.

Как сообщает "Коммерсант", в письме Кадыров указывает, на проект ОАО "РЖД", по которому планируется строительство выделенной высокоскоростной линии "Центр - Юг" (Москва - Адлер), а также Ставрополь – Невинномысск - Минводы.

В дополнение же, Кадыров предлагает включить в эту программу строительство высокоскоростной магистрали Краснодар-Майкоп-Черкесск-Минводы-Нальчик-Владикавказ-Грозный-Махачкала. Отреагировавшие на эту новость различные СМИ уже прозвали проект Кадырова по ВСМ как "Краснодар-Грозный", подчёркивая тем самым, кто по их мнению больше всего заинтересован в этом проекте.

Денег нет

Является ли это простым желанием добиться развития региона, или же Рамзан Ахматович планирует как-то получить долю от реализации такой магистрали? Тем не менее, такой маршрут по данным "Коммерсанта" предполагает затраты, непосильные ни для федерального бюджета, ни для госкомпаний, поскольку по маршруту Транскавказской ВСМ Кадырова нет существующих железных дорог. Её стоимость может составить 1,2 триллиона рублей без учета подвижного состава, сообщает издание, отметив, что для строительства ВСМ Москва-Казань Россия привлекает "в первую очередь китайские средства".

При этом возникает масса вопросов о целесообразности такого проекта. Как отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, строительство новой инфраструктуры для железнодорожной ВСМ Краснодар-Грозный-Махачкала со скоростями до 400 км/ч - чрезвычайно рискованный проект «в связи с высокой капиталоемкостью, неоднозначной экономической эффективностью из-за активного развития авиакомпаний-лоукостеров, а также зависимостью от зарубежных партнеров».

Тем не менее, по данным издания, президент России уже поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и главе Минтранса Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом. Представители обоих министерств подтвердили, что такое поручение поступило.

"Сейчас министерство [экономики] совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках "Стратегии пространственного развития". Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар - Грозный - Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план", - цитирует "Коммерсант" представителя Минэкономики России.

Такое вежливое отстранение Путина от преждевременного принятия решения по проекту Кадырова вызывает озабоченность у ряда аналитиков, проводя параллель с его молчанием по пенсионной реформе. Эксперты считают, что президент намеренно взял паузу, чтобы увидеть реакцию окружения и общественности перед принятием решения. В то же время, их опасение вызывает то, что президент в нынешней ситуации будет принимать "непопулярные решения".

Инвестиционные надежды Чечни

В то же время, при общем финансовом дефиците в стране, Кадыров ищет деньги за рубежом. На этой неделе стало известно о новом проекте Кадырова - на этот раз инвестиционном.

Как стало известно, в Чечне появится региональный Фонд развития промышленности, который предоставит потенциальным инвесторам в этом регионе льготные займы. Месяцем ранее Путин и Кадыров обсуждали перспективы инвестиций в Чечню, а несколькими днями позже медиа сообщили о двукратном росте финансовых вложений в регион по результатам первого квартала. Похоже, в кавказской республике грядет инвестиционный бум? Аналитик консалтинговой компании Gulf State Юрий Лобунов изучив статистику региона, обнаружил — никакого всплеска инвестиций в регион нет, и несмотря на все государственные вливания, ни иностранные, ни даже российские предприниматели не спешат вкладывать свои средства в Чечню.

Сам Кадыров объявил 2018-й «Годом инвестиций» в Чечне. В этом году перспективы инвестиций в Чечне презентовали австрийскому бизнес-сообществу и послу Швейцарии. При торжественном подписании в Кремле Путиным и наследным принцем ОАЭ шейхом Мухаммедом Аль Нахайаном «Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ» присуствовал и Рамзан Кадыров, который пообщался с принцем лично по вопросам инвестиций.



Возможно, что у Кадырова есть планы по развитию СКФО, в котором Чечне будет отдана лидирующая роль, в т.ч. и по освоению средств. Но согласится ли Путин удовлетворить амбиции своего гаранта на южных рубежах или же вежливо попросит его умерить свой аппетит?