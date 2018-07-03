ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДЫ "ГОЛОСА ИСЛАМА" К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели,

Команда «Голоса Ислама» с сожалением информирует вас, что со вчерашнего дня мы были вынуждены прекратить регулярное обновление информационно-аналитических материалов сайта.

Внезапность, с которой нам пришлось принять это решение, связана с независящими от нас обстоятельствами, возникшими у человека, который в последнее время обеспечивал работу информационно-аналитической службы сайта. До этого они возникли у нашего учредителя и владельца, который под нажимом российских властей на турецкие был вынужден покинуть Турцию (после месяца ареста), где жил и вел свою деятельность несколько лет, ранее эмигрировав в нее из России.

Все последние годы «Голос Ислама» оставался единственным независимым среди крупных русскоязычных исламских СМИ, освещающим события в России и мире с позиций интересов Ислама и мусульман. Как известно, в России такая деятельность уже давно невозможна с учетом того, что она входит в открытый конфликт с политикой существующего режима, сделавшего ставку на господствующую церковь и силовиков, стремящихся подавить исламские активность и пробуждение, как внутри страны, так и по всему миру. По этой причине практически все основные авторы «Голоса Ислама» в свое время были вынуждены покинуть родину, чтобы продолжить свою общественно-информационную активность. При этом, где бы они ни осели, они освещали проблемы мусульман всего мира, подвергая критике любые враждебные мусульманам силы и власти. Верность интересам Ислама и Уммы прежде любых других, государственных, партийных и т. п. интересов была и остается принципом нашей команды, и если даже иногда мы обольщались мнимыми «защитниками» и «надеждами» мусульман, то потом старались исправлять свои ошибки, освещая их деятельность критически и объективно.

Новости, касающиеся мусульман по всему миру, актуальная аналитика, наконец, глубокие просветительские материалы — это то, чем «Голос Ислама» регулярно снабжал своих читателей на протяжении достаточно длительного времени. Мы могли бы делать гораздо больше, однако, крайняя ограниченность бюджета на протяжении всего времени нашей деятельности вынуждала нас обходиться малыми силами и компенсировать их своей энергией.

Увы, и эти силы сейчас исчерпаны, без чего продолжение деятельности сотрудников сайта на профессиональной основе невозможно. Соответственно, варианта у нас остается только два — обратиться за материальной поддержкой к читателям для ее возобновления и обеспечения, или остановить работу оплачиваемого штата сотрудников. В последнем случае на сайте сохранится возможность публикации статей нерегулярных авторов, однако, формировать информационное пространство русскоязычной уммы, как это делается сейчас, сайт, очевидно, не сможет.

Дорогие друзья, на нашем пути мы прошли немало испытаний и преград — нас изгоняли, травили, блокировали, атаковали вирусами и спамом, судились с нами, не давали нам покоя и в эмиграции. На протяжении многих лет мы выдерживали эти атаки и давление, только создавая и поставляя вам информационный продукт и не прося ничего взамен. Теперь пришло время нашим читателям показать, что они действительно нуждаются в своем сайте и готовы его поддержать, потому что без вашей поддержки сайт продолжить интенсивную работу не сможет.

Прежде всего мы нуждаемся в постоянных спонсорах, возможно, в складчину, но таких, которые смогут выделять фиксированную сумму на работу команды сайта ежемесячно. По меркам состоятельных людей, речь идет о копейках, несопоставимых с бюджетами финансируемых государством и крупными компаниями СМИ… Один или несколько более-менее состоятельных человек, заинтересованных в работе сайта, способны обеспечить его деятельность от минимальной (новостной поток), до нынешнего уровня (информация + аналитика + концептуальные тексты) или даже большего (привлечение авторов по разным проблематикам).

Если такие люди есть, мы просим их написать нам на backgolosislama@gmail.com и сообщить, какую поддержку они готовы регулярно оказывать сайту. Надеемся, что среди многомиллионной русскоязычной уммы и десятков тысяч наших читателей найдется хотя бы несколько человек, желающих и способных сохранить ГОЛОС ИСЛАМА.

Просьба максимально распространить эту информацию среди всех, кто может быть заинтересован в поддержке нашего проекта.