Израильские оккупанты в 130-й раз снесли бедуинскую деревню Аль-Аракиб

Израильские оккупационные силы в очередной — уже 130-й раз - уничтожили бульдозерами постройки в палестинской деревне Аль-Аракиб.

Расположенный в пустыне Негев, Аль-Аракиб является одной из 51 арабских деревень в районе, которые не признаны израильскими оккупационными властями, и которые были направлены на снос, чтобы построить дома для новых еврейских поселенческих общин.

В результате сноса все семьи снова стали бездомными.

«Израильские власти продолжают свою агрессию против людей Аль-Аракиба, чтобы вырвать их из своих домов и земли и использовать все средства для иудаизации этого района. Семьи Аль-Аракиба по-прежнему заботятся об этом районе и сохраняют свою землю и достоинство», - говорит Азиз аль-Тури, член местного Комитета защиты Аль-Аракиба.

Он подчеркнул, что «независимо от того, насколько агрессивны и разрушительны израильские власти, мы настаиваем на том, чтобы оставаться в своих домах и на земле, держаться за каждый пылинку нашей дорогой родины, и мы не отпустим Аль-Аракиб».

Израиль наложил штрафы на жителей Аль-Аракиба на миллионы долларов, сообщает Кудс Пресс, и обязывает их оплатить израильские бульдозеры, которыми сносят их же собственные дома.

Израильские суды решают, что владельцы нелицензированных домов должны их снести, но если они этого не сделают, израильские бульдозеры проводят снос, а владельцам приказано заплатить за бульдозеров.

В 1969 году Израиль призвал арабских землевладельцев зарегистрировать свою землю у властей, но с тех пор они не приняли ни одного заявления, поданного арабскими жителями Негева.