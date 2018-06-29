Британца приговорили к 20 месяцам тюрьмы за угрозы перерезать горло мусульманам

Британец был приговорен к 20 месяцам тюрьмы за угрозы «перерезать горло мусульманам» в серии исламофобских твитов.

Бирмингемский королевский суд заключил в тюрьму Роденна Чэнда за разжигание расовой ненависти, в то время как специалист-прокурор, который оценил это дело, сказал, что твитты Чанда были направленные на разжигание расовой и религиозной ненависти, и что такая «жестокая риторика может нанести значительный ущерб, если она находится в общественном пространстве».

Чэнд опубликовал 32 твита после теракта в Манчестере в мае прошлого года, а его фолловеры сообщили об этом человеке в полиции, опасаясь, что 31-летний мужчина выполнит свои угрозы.

Он был задержан 17 июня 2017 года, за два дня до того, как террорист по имени Даррен Осборн въехал на фургоне в толпу мусульман, выходивших после вечерней молитвы во время Рамадана в парке Финсбери.

Чэнд защищал себя, заявляя, что он «выпускал пар» после терактов в Манчестере и Лондоне, и признался, что «чувствовал отвращение к себе за то, что написал».