Бен Али, бывший президент Туниса, хочет вернуться домой

Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али встретился с бывшим лидером движения Ан-Нахда Сабером Хамруни в своей резиденции в Джидде, Саудовская Аравия, и выступил с заявлениями впервые после его свержения в 2011 году.

Тунисский сайт Hakaek Online цитирует Хамруни, который говорит, что Бен Али страдает от «сложных финансовых условий», хотя Transparency International оценила богатство его семьи в 13 миллиардов долларов, в том числе 5 миллиардов долларов у самого бывшего президента Туниса.

Хамруни также утверждает, что Бен Али переживает «нестабильную финансовую ситуацию» и указал, что «его доходы собираются из благотворительной организации, предоставленной ему саудовским правительством после того, как тунисское государство отказалось предоставить ему пенсию».

Хамруни, глава Ассоциации прав человека Барика, опубликовал фотографии с Бен Али на своей официальной странице в Facebook и процитировал Бен Али, который утверждает, что хочет вернуться в Тунис и предстать перед судом при условии, что его судебное разбирательство будет проведено в соответствии со справедливыми судебными стандартами, которые уважают права человека и свободны от политического влияния.

Хамруни добавил, что он встречался с Бен Али в его резиденции в Джидде дважды в январе и апреле 2018 года. Он подтвердил, что встречался с бывшим президентом Туниса, чтобы «проверить его как правозащитник и глава «Объединения политических заключенных и правосудия переходного периода». Он уточнил, что скоро снова встретится с ним по другому поводу.

Зин аль-Абидин Бен Али, правивший Тунисом в течение 23 лет, признал, что допустил множество ошибок; включая преступления, связанные с применением пыток, и что он преследовал оппозиционных политических деятелей. Бен Али также признал, что его родственники навредили Тунису во время его правления и привели к свержению его режима, нарушив закон и совершив обиды против тунисцев - сказал Хамруни.

«Бен Али сообщил мне, что он допустил ошибку в 2011 году, когда началась тунисская революция. Это было не честным по отношению к тунисскому народу, что касается преступлений его родственников. Он хотел бы быть честным с тунисским народом со времени своего первого выступления, а не третьего», - заявил Сабер Хамруни.