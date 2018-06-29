Саудовская Аравия ответственна за большинство детских смертей в Йемене - ООН

В новом докладе ООН, на который ссылается Аль-Джазира, говорится, что Саудовская Аравия несет ответственность за большинство жертв среди детей в ходе гражданской войны в Йемене.

Согласно данным ежегодного доклада о детях и вооруженных конфликтах, в Йемене было убито и ранены 1316 детей. Доклад был представлен Совету Безопасности в понедельник вечером Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешом.

ООН подтвердила смерть 552 детей - 398 мальчиков и 154 девочки — за большую их часть ответственна коалиция во главе с Саудовской Аравией, а также 300 ранений.

Что касается хуситов, то подтверждено, что они ответственны за смерть 83 детей, и еще за 241 раненых, в то время как проправительственные силы Народного сопротивления ответственны за 41 убитого ребенка. ООН сообщила, что другие международные силы, сражающиеся в поддержку официального правительства Йемена, несут ответственность за 19 жертв, Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП) за 10 детей и Национальная армия Йемена, среди прочих, за четверо детей.

В докладе говорится, что 51% от общего числа 1 316 жертв был вызван воздушными атаками.

Вторая главная причина - наземные боевые действия, включая артиллерийские обстрелы (136 убитых, 334 раненых), за которой следуют мины и прочие взрывоопасные следы войны (27 убитых, 119 раненых).

Напомним, что коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, «пригласил» признанный на международном уровне президент Йемена Абдур-Раббух Мансур Хади, чтобы нейтрализовать хуситскую угрозу в марте 2015 года. Сегодня она продолжает сражаться за порт Худейда в операции под кодовым названием «Золотая победа». ООН предупредила, что жизнь 250 000 йеменцев будет разрушена в результате военной операции, так как порт является жизненно важным для гуманитарных операций.

Кроме того, в том же докладе ООН обвинила хуситов, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в вербовке детей для войны; всего были исследованы 842 случаев, включая детей в возрасте 11 лет.

Большинство из исследованных детей — 534 человека - сражались за группу хуситов в Йемене. Но противоположная стороны точно также также использует детей, так Национальная армия Йемена и про-эмиратовские Силы безопасности использовали 142 детей.

Дети-солдаты в основном использовались для наблюдения за контрольно-пропускными пунктами и правительственными зданиями, патрулирования или для добычи продовольствия и воды и доставки оборудования до военных позиций. Количество бойцов, сражавшихся за разные стороны, было 76.

По данным «Аль-Джазиры», в отношении убийств и раненых детей упоминается целая паутина вооруженных групп и партий.

Но для Саудовской Аравии этот список стал безусловным провалом.

«Саудовская Аравия очень сильно боролась, чтобы не попасть в список в прошлом году, и они придумали это предупреждение, что они предпринимают меры для того, чтобы попытаться изменить ситуацию, чтобы защитить детей.



«Это вызывает вопрос, однако, если в течение двух лет они улучшили защиту детей, почему они все еще убивают их?» - спрашивает дипломатический корреспондент Аль-Джазиры Джеймс Бейс.

Впрочем, есть одна страна, которой все таки удалось не попасть в список детоубийц, хотя она того заслуживает. Это Израиль, ответственный за убийства 15 детей в 2017 году, но избежавший упоминания, очевидно, благодаря израильско-американскому вмешательству.