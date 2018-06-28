"Войны в Сирии нет" - альтернативная реальность Верховного суда РФ

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы 10 граждан Сирии, которым отказали в предоставлении временного убежища в России. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на юриста сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Ирину Соколову.

В полученном ею определении Верховного суда РФ по кассационным жалобам десяти сирийцев, просивших убежище в России (всем им отказал суд в Иваново), сказано: «Значительное число населенных пунктов Сирии присоединилось к режиму прекращения огня, на территории республики проводятся гуманитарные акции, оказывается медицинская помощь. С Сирией имеется авиационное сообщение. Происходящие на территории Сирии события имеют специфические характеристики контртеррористической операции, а не классического военного противостояния с ярко выраженной линией фронта».

Говоря по простому, в Сирии нет войны. Вот так, обычная КТО (контртеррористическая операция). Полмиллиона погибших, миллионы ранены, многие миллионы стали беженцами, вызвав самый масштабный гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны, целые города и провинции разрушены до основания, применение химического оружия, все международное сообщество вовлечено так или иначе — все это, по мысли Верховного суда РФ, представляет собой специфические характеристики КТО.

Из такого определения суда можно подумать, что судьи живут в какой-то своей альтернативной реальности, на другой планете, где действительно Сирия затронута локальным конфликтом, вроде многолетнего противостояния британцев и Ирландской Республиканской армии в Ольстере. Однако, если уж по серьезному, суд лишь следует официальной российской позиции, для которой вся масштабная гражданская война в Сирии с самого начала была лишь полицейской операцией «легитимного президента» Башара Асада против кучки сирийских и международных «террористов».

А учитывая еще и активное участие РФ в этом самом асадитском «КТО», с таким же успехом убежище можно было просить в Дамаске.