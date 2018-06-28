Amnesty International призывает к суду над режимом Мьянмы

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Совет Безопасности ООН привлечь Мьянму к Международному уголовному суду (МУС) за ее преступления против человечности в соответствии с Римским статутом.

В опубликованном в среду докладе правозащитники говорят о «зверствах военных, которые представляют собой преступления против человечности в соответствии с международным правом».

186-страничный доклад под названием «Мьянма: мы уничтожим все: военная ответственность за преступления против человечности в штате Ракхайн» называет имена 13 человек, связанных с армией Мьянмы, «против которых Amnesty International собрала обширные, заслуживающие доверия доказательства прямой или командной ответственности за преступления против человечество».

Эндрю Гарднер, старший исследователь Amnesty International по Турции, сказал, что реакция международного сообщества пока неадекватна. «Эти преступления должны быть переданы в Международный уголовный суд и должно быть начато всестороннее расследование», - сказал он.

По данным Amnesty International, самые высокопоставленные военные, в том числе генерал Мин Аун Хлаин, главнокомандующий, сыграли ключевую роль в преступлениях против человечности.

По словам организации, с 25 августа 2017 года девять из 11 преступлений против человечности, перечисленных в Римском статуте Международного уголовного суда, были совершены в Мьянме.

Эти преступления представляют собой «убийство, пытки, депортацию или насильственное перемещение, изнасилование и другое сексуальное насилие, преследование, насильственные похищения и другие бесчеловечные акты, такие как принудительное голодание».

Чтобы подготовить отчет, организация провела более 400 интервью с сентября 2017 года по июнь 2018 года, в подавляющем большинстве с выжившими и прямыми свидетелями преступлений.

Amnesty International говорила с людьми «из разных этнических и религиозных общин северного штата Ракхайн, включая рохинджа, преимущественно мусульманскую группу, этнических ракхинов, моро, хами и тэтов, все преимущественно буддийские группы и индуисты».

В докладе также «содержится обширный анализ спутниковых снимков и данных; судебно-медицинская экспертиза фотографий травм; подтвержденные фотографические и видеоматериалы, сделанные рохинджа; конфиденциальные документа, в частности, о структуре командования вооруженных сил Мьянмы; исследования и анализ с открытым исходным кодом, включая сообщения в Facebook, связанные с военными Мьянмы».

По данным Amnesty International, с 25 августа 2017 года более 750 000 беженцев, в основном детей и женщин, бежали из Мьянмы и перешли в Бангладеш после того, как бирманская армия начала широкомасштабное преследование мусульманского меньшинства.

По данным другой организации, «Врачи без границ», в Аракане (Ракхайн) было убито не менее 9400 человек, всего лишь с 25 августа по 24 сентября.

В общем, правозащитники сказали свое слово. Теперь очередь за ООН.