Дочь Юсуфа аль-Карадави объявила голодовку в египетской тюрьме

Оля аль-Карадави, дочь египетского имама Юсуфа аль-Карадави, проживающего в Катаре, объявила голодовку спустя почти год содержания в одиночной камере в египетской тюрьме - сообщают ее адвокаты и родственники.

56-летняя женщина и ее муж Хосам Халаф были арестованы 30 июня 2017 года. Хотя их содержание под стражей периодически продлевалось, им не предъявлялись официальные обвинения или дата судебного разбирательства, по словам их адвокатов.

Карадави сказала своему адвокату в Каире во вторник, что ей «довольно одного года одиночного заключения», - сказала ее дочь Айя Хосам.

«Она сказала: «Довольно с меня этого, и я не могу больше этого терпеть, поэтому сегодня я хочу объявить голодовку, чтобы потребовать свою свободу», - говорит Хосам.

Хозам подозревает, что задержание супружеской пары связано с региональной враждой между Египтом и Катаром.

Египет присоединился к Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейну в блокаде Катара менее чем за месяц до ареста Карадави, считающегося духовным лидером Братьев-мусульман.

Как известно, Юсуф аль-Карадави выразил восторженную поддержку восстаниям Арабской весны в 2011 году и осудил военный переворот в 2013 году против Мухаммада Мурси, который был первым демократическим избранным президентом Египта и принадлежал к «Братьям-мусульманам».

Несмотря на то, что его имя часто связывают с Братьями-мусульманами, сам Карадави не является членом движения.

Что касается его дочери и ее мужа, оба они являются законными резидентами США, а многие члены их семьи являются гражданами США.

Многие правозащитные группы и американские политики осудили обращение Египта с Карадави и Халафом.

На прошлой неделе правозащитная комиссия ООН признала, что содержание Карадави и Халафа является нарушением международного права.