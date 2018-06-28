Американская церковь с полутора миллионами приверженцев проголосовала за санкции против Израиля

Пресвитерианская церковь (США), которая представляет 1,5 миллиона американцев, проголосовала подавляющим большинством в поддержку международной кампании по бойкоту, изоляции и санкциям в отношении Израиля (BDS).

Члены церкви приняли участие в голосовании в прошлую пятницу, одобрив резолюцию, выдвинутую одной из ее членских групп, Израильско-Палестинской миссионерской сетью (IPMN).

Церковь осудила государственное законодательство против BDS, призвав американцев «защищать Первую поправку конституции для всех граждан Соединенных Штатов». Она выступил против «конкретного законодательства США и усилий агентов иностранных правительств по подавлению» этих свобод. Она настаивает на том, что сенатский законопроект (S) 720 «Акт об анти-бойкоте Израиля», и резолюция Палаты представителей (HR) 1697, которые направлены на введение гражданских и уголовных наказаний за ненасильственное сопротивление в рамках кампании BDS против нарушений прав человека в Израиле и Палестине, противоречат конституции США и угрожают свободе слова.

Согласно Кампании США по правам палестинцев (USCPR), резолюция во всеобщей ассамблее церкви была принята почти единогласно (около 80-90% голосов).

USCPR, еще одна группа членов церкви заявила, что в церкви произошел значительный сдвиг за последние годы. Четыре года назад пропалестинская кампания добилась узкой победы — 310 против 303 — приняв резолюцию против трех американских компаний, получающих прибыль от оккупации Израиля.

Всего за несколько лет они перешли от «близкого паритета к церкви, которая смело и недвусмысленно стоит за права палестинцев», - говорится в заявлении USCPR.

Кампания также заявила, что они «перешли от сосредоточения внимания на оккупации Израиля в 1967 году на более широкую платформу, оспаривающую все аспекты израильского колониализма и выступая за права всех палестинцев во всей исторической Палестине, в том числе тех, кто борется за свое право вернуться домой».

«Массивные, основные институты, такие как пресвитерианская церковь (США), показывают, как политическая ориентация и анализ на низовом уровне быстро меняются, а те, кто утверждает, что они прогрессивны, не стоя вместе с Палестиной, все больше и больше теряют связь с реальностью», - добавляет USCPR.

История с церковью показывает, каким образом вопрос палестинского сопротивления против Израиля оказывается тесно связан с движением за права и свободы в США — участие в BDS напрямую связывают с защитой фундаментальных основ американского общества и государства, в частности конституции США. Это стоит принять во внимание всем возможным активистам палестинского дела в Америке.