Уже который год длится конфликт в Хабаровской мечети - представители ЦДУМ России захватили этот молельный дом и вносили раздоры среди мусульман. Даже после окончательного судебного решения с требованием освободить здание, таджутдиновцы не уходили из мечети, занимали помещения, и даже собирали деньги с мусульман.

Хабаровским мусульманам пришлось прибегнуть к помощи судебных приставов, чтобы принудить таджутдиновцев - подчиненных муфтия Артура Гарифуллина, - покинуть здание. Особенно упорствовал в саботировании решения суда бывший заместитель имама Махматгири Яндиев, который ранее заведовал кассой и хозяйственной частью мечети.

Будем надеяться, что не будет продолжения этой эпопеи в Хабаровске. Любой мусульманин, хоть Яндиев, хоть Гарифуллин, несомненно, смогут приходить в мечеть помолиться. Но у них нет и не будет права на распоряжение зданием мечети и имуществом.

Хабаровские мусульмане выставили на своем сайте такое сообщение по этому поводу. Также там есть короткое видео по теме.

Судебные приставы выдворили представителей Талгата Таджуддина из хабаровской мечети

В Хабаровске завершилось исполнительное производство по делу принадлежности и юрисдикции хабаровской мечети. Представители ЦДУМ, которые незаконно занимали помещения фонда и незаконно собирали деньги с прихожан, окончательно покинули здание молельного дома. В присутствии представителей власти собственником здания – мусульманским фондом «Закят» были заменены замки во всех помещениях молельного дома по ул. Костромская 23 и выставлена круглосуточная охрана. Доступ в здание разрешён всем желающим совершить молитвы. Продолжает работу и медресе (мусульманская школа). Так же руководством фонда утверждён регламент работы молельного дома.