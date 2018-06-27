Больше половины израильских солдат употребляют наркотики — наркоконтроль Израиля

В прошлом году более половины солдат, служивших в израильских вооруженных силах, курили каннабис (марихуану), поскольку ее употребление солдатами ЦАХАЛ на оккупированных палестинских территориях достигло высокого уровня, говорится в недавнем докладе Управления по борьбе с наркотиками Израиля (IADA).

Израильские вооруженные силы приняли более мягкую политику в отношении использования каннабиса в январе 2017 года, позволяя солдатам ЦАХАЛ курить до пяти раз в нерабочее время.

Согласно статистике IADA, решение о смягчении дисциплинарных мер в пользу «лечения вместо уголовного принуждения» только увеличило использование марихуаны, поскольку солдаты говорят, что даже на военных базах употреблять наркотик стали чаще, чем когда-либо прежде.

В докладе говорится, что 54,3 процента израильских солдат заявили, что они курили каннабис за последний год, а 40,9 процента сказали, что они употребляли наркотик в прошлом месяце.

По словам ежедневной газеты Едиот ахронот, даже те, кто курит каннабис на дежурстве или более пяти раз, не сталкиваются с военными судами или уголовными обвинениями в соответствии с действующими правилами.

Солдаты ЦАХАЛ засвидетельствовали, что их командиры разрешили употреблять наркотики и даже позволяли им после этого получать допуск безопасности.

«Я сказал моему командиру, командиру взвода и командиру роты, что я курю. У меня нет разрешения на курение с точки зрения медицинской лицензии или чего-то подобного, но я пообещал им, что я это сделаю, когда буду дома, а не на базе, и у них нет проблем с этим», - сказал один солдат в секретном подразделении.

«Я даже прошел допуск безопасности после того, как сказал, что курил», - добавил неназванный солдат.

Другой солдат рассказал, что командиры также курят марихуану.

«Командиры также курят, персонал курят, курит медицинский сержант, все курят, и кто будет это запрещать? Командир роты не курит, но знает всех солдат, которые курят. Он видит, как они уходят, а затем возвращаются немного уставшими, но он это игнорирует. Это не беспокоит его, если они не находятся на задании или если нет опасности », - сказал солдат.

В докладе говорится, что приложение для обмена сообщениями Telegram стало платформой для продажи каннабиса, а некоторые продавцы предлагают скидки для израильских солдат в военной форме.

Некоторые солдаты занялись продажей наркотиков в качестве второй работы, чтобы дополнить свой доход. Один из неназванных солдат, работающих на оккупированных палестинских территориях, показал:

«Я покупаю по двести грамм каждый раз и продаю в упаковках по 5 или 10 граммов. Я зарабатываю от 10 000 до 15 000 шекелей в месяц. Я покупаю грамм каннабиса за около 35 шекелей и продаю своим клиентам по 60 шекелей за грамм. Я купил автомобиль, я заработал 35 тысяч шекелей. Израильтяне любят делать наркотики. Им нравится избегать стресса и немного успокаиваться».

До января 2017 года солдат отдавали под суд за владение любыми наркотиками, включая каннабис, даже в гражданском окружении. Это было уголовным преступлением.

Хотя пересмотренная политика технически по-прежнему позволяет привлекать к суду солдат за употребление наркотиков, серия лазеек позволила военным избежать уголовного судопроизводства в целом.

В общем, памятуя о преступлениях израильской военщины, надо держать в уме следующее — речь идет об армии обдолбанных наркоманов и наркобарыг.