В Нидерландах частично запретили ношение никаба

Верховная палата Нидерландов во вторник приняла закон, запрещающий носить одежду, скрывающую лицо, в общественных зданиях, таких как школы, правительственные учреждения и больницы.

Нижняя палата одобрила законопроект в 2016 году, после того как попытки ввести более общий запрет на бурки, никабы и другие формы вуали, скрывающей лицо, не удались.

Голландский крайне-правый политик Гирт Вилдерс настаивал на запрете более десяти лет.

Новый закон запрещает носить все формы одежды, скрывающей лица, включая, например, моторные шлемы и лыжные маски, в общественных зданиях, но не на улице.

Голландский закон описывается правительством как «нейтральный по отношению к религии» и оправдывается в качестве попытки сделать страну более безопасной, но критики говорят, что его единственная цель - избавиться от исламской женской одежды, такой как паранджа и никаб.

Главный совещательный орган правительства Нидерландов в 2015 году заявил, что выбор носить исламскую вуаль защищен конституционным правом на свободу религии, и что он не видит оснований для ограничения этого права.

Также говорят часто, что закон не нужен, поскольку только 200-400 женщин в Нидерландах носят паранджу или никаб, что делает почти невероятными возможные большие проблемы для школ, больниц и общественного транспорта, чтобы заслужить закон.

Напомним, что меры против ношения никаба и бурки уже были приняты в Бельгии, Франции, Дании и Испании.