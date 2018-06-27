Малайзийская полиция конфисковала бывшего премьера Раззака ценности на сотни миллионов долларов

Малайзийская полиция заявляет, что общая стоимость наличных денег, ювелирных изделий и сотен часов и сумок, конфискованных из имущества, связанного с бывшим премьер-министром Наджибом Раззаком в ходе расследования отмывания денег, составила 273 миллиона долларов.

Начальник отдела коммерческих преступлений Амар Сингх называет это «самой большой конфискацией в истории Малайзии».

Сингх говорит, что предметы состояли из 12 000 ювелирных изделий, 567 сумок, 423 часов и 234 солнцезащитных очков. Он говорит, что ювелирные изделия включают в себя 2200 колец, 1400 ожерелий, 2100 браслетов, 2800 пар серег, 1600 брошей и 14 диадем.

Официальная зарплата Наджиба Разака, бывшего премьера, во время его нахождения на посту была 22 827 ринггитов ($ 5,670) в месяц.

Утверждения о массовой коррупции были основным фактором, вызвавшим проигрыш в результате недавних выборов правящей коалиции Наджиба реформистскому альянсу во главе с Махатхиром Мохамадом.

Наджиб и его приспешники были обвинены в разграблении миллиарда долларов от фонда 1MDB, чтобы купить все - от недвижимости в США до произведений искусства. Наджиб и сам фонд отрицают любые нарушения.

Его жена Росма Мансор, известная своей любовью к роскоши, стала козлом отпущения для публичного гнева из-за ее обширной коллекции сумок и драгоценностей, и ее любви к зарубежным шоппингам.

Утверждения о коррупции в государственном инвестиционном фонде 1МБР, созданного Наджибом, привели к шокирующему поражению его коалиции на выборах 9 мая.

Наджибу и его жене в настоящее время запрещено покидать страну. Сами они отрицают любые проступки.