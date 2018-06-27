Израиль нанес авиаудар по Газе

В среду утром израильские военные заявили, что провели воздушные удары по сектору Газа против двух целей, принадлежащих движению ХАМАС.

В своем аккаунте в Twitter израильская армия заявила, что считает ХАМАС ответственным за ракеты, предположительно выпущенные по израильской территории, и в качестве возмездия были нанесены удары по двум наблюдательным пунктам в северной части Газы.

Представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что сопротивление со стороны движения сопротивления необходимо, поскольку Израиль усиливает напряженность, нацеливаясь на палестинских активистов и мирных демонстрантов. Однако он явно не заявил об ответственности от имени организации за предполагаемые ракетные атаки на Израиль.

Израильские военные самолеты во вторник выпустили ракеты по группе палестинцев, запускавших подожженных воздушных змеев в восточной части сектора Газа.

Палестинские активисты запускают поджигательные воздушные змеи и воздушные шары по территории Израиля в рамках продолжающихся демонстраций вблизи забора безопасности между Израилем и Газой, который начался 30 марта.

С тех пор, как начались протесты, по меньшей мере 132 палестинских демонстранта были замучены и тысячи получили ранения от огня израильской армии.

Протестующие требуют «права на возвращение» в свои дома в исторической Палестине, из которой они были изгнаны в 1948 году, чтобы освободить место для нового государства Израиль.

Они также требуют прекратить десятилетнюю блокаду Израиля в секторе Газа, которая уничтожила экономику прибрежного анклава и лишила ее примерно два миллионов жителей основных товаров.