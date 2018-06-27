Верховный суд США поддержал анти-иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США во вторник поддержал спорный запрет президента Дональда Трампа на въезд в страну граждан нескольких мусульманских стран (известный как Muslim Ban).

Усилия Трампа, направленные на сокращение иммиграции, были оспорены многочисленными судебными санкциями федеральных апелляционных судов на Гавайях и Вирджинии, которые заявили о неконституционности данного запрета.

Так Гавайи утверждали, что ограничение было мотивировано религиозной дискриминацией, отметив, что большинство стран, включенных в этот запрет, имеют преимущественно мусульманское население.

Постановление в Вирджинии сослалось на сообщения Трампа в твиттере и другие публичные заявления в качестве доказательства того, что вопросы национальной безопасности, якобы стоящие за за исполнительным распоряжением, были лишь ширмой для его истинного мотива.

Однако теперь суд установил, что ограничения, введенные Трампом, полностью «укладываются» в пределы полномочий президента, отвергнув утверждения о том, что запрет был мотивирован религиозной враждебностью.

«[Указ] прямо установлен в законных целях: предотвращение въезда граждан, которые не могут быть надлежащим образом проверены и побуждение других страны улучшить свою практику», - написал в своей записке главный судья Джон Робертс. «В тексте ничего не говорится о религии».

Трамп выразил удовлетворение этим решением, о чем он сразу же сообщил в твиттере. Позже он сообщил журналистам в Белом доме, что он, конечно, начнет осуществлять запрет.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал принять «тотальный и полный запрет мусульманам въезжать в США, пока представители нашей страны не смогут понять, что, черт возьми, происходит».

Находясь в офисе, он предпринял три отдельные попытки выполнить обещание, но трижды терпел неудачу с юридической точки зрения.

Ограничение на иммиграцию затрагивало людей из Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Чад был исключен из списка этих стран.

Последняя версия запрета блокирует въезд в США людей из семи стран — пять из них с преимущественно мусульманским населением - Иран, Ливия, Сомали, Сирия и Йемен, а также Северная Корея и Венесуэла.