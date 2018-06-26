Сирийцу, напавшему на израильтянина в Берлине, присудили 4 недели заключения

Германский суд в понедельник приговорил сирийского мигранта, совершившего нападение на человека в еврейской шапочке, к четырем неделям заключения и потребовал, чтобы он посетил музей, чтобы узнать об истории антисемитизма в Германии, сообщает Reuters.

Суд в Берлине постановил, что 19-летний мужчина использовал пояс, чтобы ударить израильтянина, который носил кипу (ермолку) в Берлине в качестве эксперимента (как выяснилось, израильтянин сам был арабом). Он был осужден за оскорбление и тяжкие телесные повреждения.

Видео с нападением вызвало публичный протест в апреле, когда оно было опубликовано в Интернете. Антисемитизм, как известно, остается деликатной проблемой в Германии, где более 6 миллионов евреев были убиты во время Холокоста.

Поскольку сирийцу еще нет 21 года, суд рассматривал его дело в качестве несовершеннолетнего, согласно германскому уголовному праву. В таком случае, четыре недели являются максимальным сроком содержания под стражей по уголовному праву для несовершеннолетних, и поскольку сириец уже провел более двух месяцев в заключении, его освободили в понедельник.

В рамках своего наказания он должен посетить Берлинский дом Ванзейской конференции. Это тот самый дом, где нацисты провели в 1942 году конференцию, принявшую постановление об «окончательном решении».

Кроме того, этот человек, родившийся в Сирии и имеющий сирийский паспорт, но считающий себя палестинцем, также получит один год поддержки, который может включать помощь в поиске квартиры и ученичество.

Такое постановление совсем не удовлетворило еврейскую общину, которая назвала решение суда «абсолютным приколом».