В Тегеране протестует Большой базар

Торговцы Большого базара в иранской столице провели редкую массовую акцию уличного протеста в понедельник, после краха иранского риала на валютном рынке.

Фотограф AFP рассказал, что на перекрестке в центральном Тегеране полиция распыляла слезоточивый газ в толпе из десятков молодых людей, кричащих лозунги и бросающих камни.

«Требования базарных торговцев законны. Они хотят, чтобы ситуация на валютном рынке была прояснена раз и навсегда », - сказал в интервью информационному агентству ISNA глава административного совета исторического крытого рынка Абдолла Эсфиандари.

Он сказал, что протест был против «высокого обменного курса, колебаний валютных курсов ... товаров, заблокированных на таможне, и отсутствия четких критериев пошлин».

Все магазины и лавки в понедельник были закрыты по всему рынку. Как сказал один 45-летний торговец коврами, выросший в этом районе: «Я впервые в жизни вижу такое». На одном из доступных видео можно увидеть, как лавочники окружили магазин, отказавшийся закрываться, и кричат на фарси: "Трус!".

Стихийная демонстрация случилась на следующий день после того, как протесты заставили закрыться два крупных торговых центра в Тегеране, продающих мобильные телефоны и электронику.

За последние шесть месяцев иранская валюта обесценилась почти на половину, а доллар США теперь стоит около 85 000 риалов на открытом рынке. На черном эе рынке доллар стоит около 90 000 риалов.

Специальный отряд полиции вмешался, чтобы разогнать протест на Гранд-базаре, совершив два ареста, по словам другого торговца коврами.

Растущие экономические проблемы в Иране являются следствием экономических санкций, особенно усилившихся после выхода США из ядерного соглашения 2015 года, а также широкого участия Ирана в сирийской войне на стороне Башара Асада.

В конце прошлого года подобные экономические протесты взорвали Иран и распространились примерно на 75 городов, став крупнейшими демонстрациями в стране после президентских выборов 2009 года. В протестах в конце декабря и начале января было убито не менее 25 человек, а около 5000 человек были арестованы властями.



Однако эти протесты в значительной степени ограничились иранской провинцией, в отличие от самого Тегерана. По мнению аналитиков, консервативные оппозиционные лидеры, вероятно, поддержали первый протест, который состоялся в Мешхеде, чтобы ослабить администрацию президента Хасана Рухани. Затем протесты вышли из-под контроля, и люди открыто критиковали Рухани и верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.



Между тем, некоторые сторонники жесткой линии призывают к новым выборам или к тому, чтобы гражданское правительство Рухани было заменено военным руководством. Информационное агентство «Фарс», которое, как полагают, близко к руководству КСИР, в понедельник опубликовало статью из ежедневной газеты «Соб-э-Нет», в которой говорилось о том, что правительство готово "склониться перед иностранной угрозой и сесть за стол переговоров".

Что касается торговцев базара, надо понимать, что в минувшие столетия они не редко были решающей политической силой, определявшей судьбы режимом. Большой базар считается центром консерватизма в стране, не менее важным, чем медресе шиитских улемов (в обоих случаях, к слову, это наследственное и семейно дело). Именно союз базара и шиитских уляма утвердил династию Пехлеви, а потом он же ее и сверг. Так что в любом случае это тревожный звонок для «исламской республики».