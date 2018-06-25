В 2018 году в Средиземном море погибли более 1000 мигрантов: ООН

Выжившие сообщают, что за последние несколько дней около 200 мигрантов утонули у берегов Ливии, пытаясь добраться до Европы, в результате чего число погибших в этом году на этом маршруте превысило 1000 человек, говорится в сообщении Организации Объединенных Наций в четверг.

Новая жесткая политика Италии в отношении принятия беженцев и мигрантов из Северной Африки, принята ее правым популистским правительством, не смогла остановить поток людей, пытающихся в хрупких судах добраться до Европы через море из Ливии.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев сказал в своем заявлении, что он был «шокирован» смертями и призвал принять срочные меры для прекращения продолжающейся гибели людей.

«УВКБ встревожено растущим числом беженцев и мигрантов, гибнущих в море, и призывает к принятию срочных международных мер по увеличению усилий по спасению на море всеми ответственными и способными участниками, включая НПО и коммерческие суда, по всему Средиземноморью.

«В то же время должен быть обеспечен доступ к защите в странах первого убежища, а также альтернативные пути для беженцев в Ливии, пытающихся пересечь море в поисках защиты и безопасности. Все эти шаги имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы не было больше жизней потеряно в море », - сказано в сообщении.

Ливийская береговая охрана, между тем, собрала 762 мигрантов, пытавшихся добраться до Италии на резиновых лодках в течение только лишь двух дней, сказал представитель пресс-службы.

Ливия является ключевым отправным пунктом для мигрантов, спасающихся от войн и нищеты, которые пытаются добраться до Европы, хотя с июля прошлого года эти маршруты резко сократились на фоне более активного присутствия береговой охраны при поддержке Европейского союза.

По данным УВКБ, только пятеро человек пережили опрокидывание лодок, перевозящих 100 человек, в то время как в тот же день утонуло резиновое судно с 130 пассажирами, в результате чего 70 человек утонули.

Спасенные в среду мигранты сообщили, что более 50 человек, путешествующих с ними, погибли в море, говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы, береговая охрана Ливии собрала в четверг у своего западного побережья 680 африканских мигрантов из по меньшей мере пяти надувных лодок.

«Сегодня утром береговая охрана спасла 301 мигранта, в том числе три женщины и 46 детей из 12 разных стран к югу от Сахары», - сказал представитель береговой охраны Айюб Кассем в интервью Reuters.

«Нелегальные мигранты были на борту двух больших резиновых лодок», - сказал Кассем. «Двигатели двух лодок перестали работать посередине моря».

Кассем добавил, что 237 мигрантов, в том числе двое детей и три женщины, были спасены у Карабалли.

Большинство мигрантов пытаются отправиться через Средиземное море в Италию, надеясь, что их поймают корабли, управляемые группами помощи, но многие тонут еще до того, как их находят.

В начале этого месяца итальянский министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини пообещал, что больше не разрешит незаконные рейсы кораблей, спасающих мигрантов в Италии, в результате чего один корабль застрял в море в течение нескольких дней с более чем 600 мигрантами, пока Испания не предложила им безопасную гавань.