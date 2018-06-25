Хуситы снова обстреляли ракетами Эр-Рияд

Саудовская Аравия заявляет, что она перехватила две ракеты над столицей, Эр-Риядом, которые были запущены с повстанческой территории в соседнем Йемене.

В последние месяцы йеменские повстанцы хуситы выпустили серию ракет по королевству, в ответ на воздушные налеты коалиции во главе с Саудовской Аравией.

По меньшей мере шесть громких взрывов были услышаны в воскресенье, а в небе над Эр-Риядом были замечены яркие вспышки, сообщает агентство Reuters.

Шрапнель была обнаружена даже на улице в дипломатическом квартале, где расположено большинство посольств, и проживают многие иностранцы.

«Саудовские королевские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ракеты. Некоторые из обломков перехваченных ракет попали в жилые районы, к счастью, не причинив никаких жертв», - говорится в заявлении представителя коалиции Турки аль-Малики.

Хуситские медиа-ресурсы заявили, что ракеты «Буркан» были нацелены на министерство обороны Саудовской Аравии и другие цели.

«Чем дольше продолжается агрессия и война, тем больше наши возможности в области баллистических ракет», - цитирует Аль-Майядин ТВ хуситского представителя Мухаммада Абдус-Салама.

В дипломатическом квартале после взрывов ракет в воскресенье было повышенное присутствие сил безопасности и пожарные машины.

Эта ракетная атака на Эр-Рияд стала первой, с тех пор как коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, на прошлой неделе начала наступление, чтобы захватить портовый город Худайда в Йемене — операция, которую называют уже самой большой битвой в ходе трехлетней войны, направленной на ослабление хуситов путем лишения их основной линии снабжения.

В тоже время это уже шестая подобная атака на Эр-Рияд, начиная с декабря прошлого года.