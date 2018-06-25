Косовско-швейцарским футболистам запретили участвовать в следующих матчах из-за показанного "орла"

Швейцарские футболисты албанского происхождения, Гранит Джака и Джердан Шакири, столкнулись с запретом на участие в двух следующих матчах, из-за своих жестов, которые, как считается, были сделаны в отношении Сербии. Таково решение дисциплинарной комиссии ФИФА, объявленное в субботу.

Джака и Шакири отметили свою победу над сборной Сербии, показав популярный албанский националистический жест. Оба игрока скрестили ладони, вытянув большие пальцы — знак двуглавого орла, изображенного на флаге Албании. Большие пальцы представляют головы орла, а пальцы выглядят как перья.

Согласно статье 54-й дисциплинарного кодекса ФИФА, «любой, кто провоцирует широкую общественность во время матча, будет отстранен на два матча и будет санкционирован минимальным штрафом в размере 5000 швейцарских франков (5 058,7 доллара США)».

Напомним, что Шакири родился в Косово, бывшей сербской провинции, которая объявила независимость в 2008 году. Сербия не признает независимость Косово и отношения между двумя странами остаются напряженными. Родители Джаки происходят из Косово, и они тоже албанцы. Его брат играет за сборную Албании.

Годы войн на Балканах раскидали множество албанских и боснийских беженцев по всей Европе. Многие из них осели в Швейцарии, где по некоторым данным проживает около 200 0000 этнических албанцев, десятки которых участвуют в национальной футбольной программе.

Между тем, два министра правительства Швейцарии поддержали Джаку и Шакири.

«Каждый, кто испытывает электрическую атмосферу игры, может оценить более высокую результативность нашей национальной команды и понять эмоции, которые одолевают игрока», сказал министр обороны, гражданской защиты и спорта Гай Пармелин в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис также был сочувствующим.

«Я не сомневаюсь, что вы можете чувствовать патриотические эмоции по отношению к земле, в которую вы вошли, не забывая о своих корнях», - сказал он, тем самым дав понять, что албанские чувства футболистов не противоречат швейцарскому патриотизму.

Напомним, что вся ситуация связана с прошедшим в Калининграде 22 июня матчем между сборными Сербии и Швейцарии. В сборной Швейцарии играют футболисты албанского происхождения, из Косова, а сам тренер сборной — из Боснии. Именно поэтому, матч изначально воспринимался как политический акт, где роль собственной Швейцарии была не столь важна. И если сербские болельщики пришли на матч в футболках с портретом Младича и речевками про Сребреницу, то косовско-швейцарские футболисты одевали бутсы с флагом Косова и показывали знак орла.

Этот матч стал причиной еще одного, менее заметного скандала, уже в среде албанских упертых безбожников. Им не понравилось, что Шакири после матча сказал слова «альхамдулилля» (хвала Аллаху). Дескать, «футбол и религия несовместимы». Примечательно, что выступление футболистов под крестом на швейцарском флаге никого из них не смутило.