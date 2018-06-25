Был в Иране? Тебе не въехать в США, даже если ты бывший лидер НАТО.

Иммиграционные правила, введенные администрацией Трампа, похоже, внесли в список подозрительных лиц даже такие известные фигуры, как Хавьер Солана, генеральный секретарь НАТО (1995-1999 годы) и верховный представитель по внешней политике и политике безопасности ЕС (1999-2009 годы). Испанскому политику недавно было отказано в электронном разрешении на поездку в США, из-за его прошлых поездок в Иран, одну из стран, включенных Трампом в его черный список.

Испанцам не нужна виза для поездки в США на менее 90 дней. Но это правило не гарантирует, что им не могут отказать во въезде уже на границе. Поэтому, чтобы избежать сюрпризов, испанцам рекомендуют получать электронное разрешение, прежде чем сесть на самолет, чтобы точно знать, что не возникнет проблем.

Хавьер Солана, чье имя ассоциируется с американской военщиной (он был главой НАТО во время операции НАТО против Югославии в 1999 году), не сумел преодолеть этот первый фильтр, и не смог принять участие в мероприятии Института Брукингса, которое было запланировано в США. Источники из посольства США в Мадриде объяснили, что система автоматически отклоняет просьбы тех, кто посещал в последние годы Иран, Ирак, Сирию, Судан, Ливию, Сомали или Йемен. Это не значит, что они не могут путешествовать в США, но они должны получать визу, как если бы они не были гражданами страны, освобожденными от этого требования.

Солана подтвердил в интервью испанской прессе, что он сейчас находится в процессе получения визы. К слову, будучи главой дипломатии ЕС, Солана был одним из первых участников ядерного соглашения с Ираном, недавно разорванного Трампом.