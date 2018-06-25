Тунисский религиозный лидер призвал не ехать в хадж - чтобы бойкотировать КСА

Тунисский религиозный чиновник призвал великого имама страны издать фатву, чтобы препятствовать людям совершать хадж, в знак протеста против региональных войн Саудовской Аравии.

Фадель Ашур, высокопоставленный чиновник Тунисского союза имамов, выступил с этим предложением в субботнем интервью новостному сайту Arabi21.

«Деньги, которые поступают саудовским властям [из хаджа], не используются, чтобы помогать бедным мусульманам по всему миру», - сказал Ашур.

«Вместо этого они используется для убийства и изгнания людей, как в настоящее время в Йемене»,

Он добавил, что тунисцы должны бойкотировать хадж и тратить свои деньги на внутреннем рынке для улучшения условий жизни людей в североафриканской стране.

«Саудовская Аравия использует деньги от хаджа для агрессии против исламских стран, таких как Сирия и Йемен, что противоречит шариату»

В этой связи, напомним, что Эр-Рияд уже давно обвиняется в использовании священных мест Ислама, в качестве инструмента для оказания политического давления или наказания своих противников.

В тоже время, у стран Магриба существует давняя ученая традиция, запрещающая отправляться в хадж по определенным причинам, как то, например, отсутствие безопасности на дорогах.