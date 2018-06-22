Сирийцы Голанских высот бойкотируют первые муниципальные выборы

Ожидается, что тысячи сирийских жителей оккупированных Израилем Голанских высот бойкотируют первые муниципальные выборы, проведенные Израилем в этом районе, отвергая то, что они называют «израилизацией» территории.

После решения, вынесенного Верховным судом Израиля в прошлом году провести впервые муниципальные выборы в октябре 2018 года для 26 000 сирийских жителей оккупированных Голан, местные религиозные лидеры и старейшины деревень призывают к полному отказу от выборов, назвав их «красная линия».

«Что касается семей Голанских высот, мы сирийские арабы, живущие под израильской оккупацией, и для нас нет возможности принять эти выборы, наложенные на нас», - говорит Абу Вадих, старейшина из Мадждала Шамс.

Он участвовал в недавно состоявшейся встрече израильских чиновников с религиозными лидерами и старейшинами оккупированных Голан, чтобы обсудить выборы и недвусмысленно сказал, что выборы будут бойкотированы и отвергнуты.

«Мы сказали им, что эти выборы для жителей Голан - это красная линия, мы их не примем, а те, кто к ним призывают, не представляют нас или голанскую общину», - сказал он, добавив, что лидеры общин работают над тем, чтобы выборы не состоялись.

По мнению наблюдателей за решением старейшин, считающих эти выборы недемократическими и нерепрезантитивными, последует вся община.

Как сообщают эксперты, в последние годы Израиль воспользовался Арабской весной, чтобы окончательно колонизировать Голанские высоты. Значительная часть усилий направлена на работу с местной арабской общиной. Израильская пропаганда в этой области поощряет отказаться от своей сирийской идентичности, сосредоточиться на своем экономическом будущем и принять израильское гражданство, устранив определенные налоги на Голаны, а кроме того, разыгрывает друзскую карту, чтобы способствовать ассимиляции голанских друзов в израильское общество в качестве израильских друзов.



Некоторые молодые люди воспользовались возможностью, предоставляемой Израилем. Они приняли гражданство Израиля, чтобы иметь возможность путешествовать за границу, учиться за границей, обеспечивать лучшее экономическое будущее.

В тоже время, статистика, предоставленная местной «Аль-Марсад», арабским правозащитным центром на Голанских высотах, показывает, что с начала оккупации в 1967 году до марта 2018 года лишь 6,5 процента жителей оккупированных Голан заявили о предоставлении израильского гражданства. Кроме того, 69 процентов лиц, получивших гражданство, делают это в результате рождения, брака или из-за смены места жительства.