Малайзия собирается вывести войска из Саудовской Аравии

В среду правительство Малайзии объявило, что рассматривает возможность вывода своих сил, развернутых в Саудовской Аравии.

Министр обороны Малайзии Мухаммад Сабу заявил, что силы его страны не участвовали в войне в Йемене или в операциях против ИГИЛ*, будучи развернутыми в Саудовской Аравии.

«Малайзия всегда придерживалась нейтральной политики и не поддерживает какую-либо политическую идеологию главных мировых держав», - цитирует министра информационное агентство Малайзии Бернама, добавив, что «правительство Малайзии активно участвует в Движении неприсоединения (ДН) и даже было его председателем».

Малайзийский министр выразил готовность своей страны эвакуировать граждан Малайзии из Йемена в случае кризиса.

Министр не представил никакой информации о количестве малайзийских войск, развернутых в Саудовской Аравии.

Между тем, для многих стала неожиданностью сама новость о том, что в Саудовской Аравии размещены малайзийские солдаты.

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