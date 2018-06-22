В Индонезии приговорили к смерти идеолога ИГИЛ

В Индонезии сегодня был приговорен к смертной казни за свою роль в теракте в кофейне Starbucks в Джакарте идеолог и духовный лидер местной группы, связанной с ИГИЛ*.

Аман Абдуррахман, который, по словам полицейских и прокуроров, является ключевым идеологом ИГИЛ в самой большой мусульманской стране мира, встал на колени, и, по словам СМИ, поцеловал пол (видимо, сделал суджуд аш-шукр) когда группа из пяти судей объявила приговор.

Несколько сотен солдат и полицейских охраняли суд Джакарты, где проходил судебный процесс.

Опасения новых нападений выросли в Индонезии после терактов во втором по величине городе страны Сурабая в прошлом месяце. В этих терактах участвовали целые семьи, включая их маленьких детей.

В результате взрывов смертников в Сурабая погибли 26 человек, в том числе 13 нападавших. Две семьи совершили нападения, используя детей в возрасте 7 лет.

Полиция заявила, что лидер этих бомбистов был частью сети боевиков, вдохновленных Абдуррахманом.

В ходе судебного разбирательства прокуроры заявили, что наставления Абдуррахмана из тюрьмы, где он отбывал наказание в связи с терроризмом, привели к нескольким нападениям в Индонезии.

Они включали в себя нападение на Starbucks в столице, в котором погибли четыре мирных жителя и четыре боевика, нападение на автовокзал в Джакарте, в результате чего погибли три полицейских, и нападение на церковь в Калимантане, в результате чего была убита двухлетняя девочка. Несколько других детей на Калимантане подверглись серьезным ожогам.

Суд заявил, что причин для снисхождения нет. Он дал семь дней адвокатам, чтобы подать апелляцию.

Между тем сам Абдуррахман отказывается признавать авторитет секулярного суда.

По словам прокуроров, Абдуррахман основал Jemaah Anshorut Daulah. Это движение присягнуло ИГИЛ и выступало против светского правительства Индонезии.

Наблюдатели уже говорят, что та легкость, с которой Абдуррахман смог распространять свою идеологию и общаться со своими сторонниками на свободе через посетителей и звонки, указывает на почти полное отсутствие надзора за боевиками в переполненных тюрьмах Индонезии.

Абдуррахман был приговорен к тюремному заключению в 2004 году, после случайного взрыва кустарной бомбы в доме в Западной Яве, и снова в 2011 году за свою роль в создании вооруженного тренировочного лагеря в горном районе провинции Ачех.

Теперь он будет расстрелян — именно через расстрел в Индонезии осуществляется смертная казнь.

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