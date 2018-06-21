В Турции после шокирующего случая с щенком заговорили о защите животных

Если и есть вопросы, которые способны отвлечь турок от горячей предвыборной кампании, то садистское отношение к уличным животным, это один из них. Впрочем, турецкий опыт показывает, что обе темы могут сочетаться.

Турецкая полиция арестовала человека, подозреваемого в пытках щенка, после того как в интернете появились шокирующие фотографии обезображенного животного. Этот случай возмутил страну и захватил политическую повестку дня перед выборами на этой неделе.

Щенок с отрезанными лапами и хвостом был найден в лесу в районе Сапанджа в северо-западной провинции Сакарья и доставлен в ветеринарную клинику для лечения. Раненое животное умерло во время операции в пятницу.

Позавчера в Бурсе был найдет мертвый котенок, точно также обезображенный, с отрубленными лапами.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в Стамбуле, что полиция в субботу задержала оператора строительной машины, в связи со смертью щенка.

Эрдоган пообещал, что в законы о правах животных в Турции будут внесены поправки после голосования 24 июня.

«Будь то дома или на улице, мы примем во внимание закон и оценим его. Этот оператор был арестован сегодня. Власти в Сапандже приказали его арестовать », - сказал он.

«В этом нет ничего приемлемого, но очень важно показать это осознание».

Этот инцидент вызвал редкое проявление единства между политическими партиями Турции и кандидатами в президенты, которые на протяжении нескольких недель соревнуются за голоса избирателей перед парламентскими и президентскими выборами в воскресенье.

Поскольку фотографии и видео с щенка вызывали возмущение в социальных сетях, как правительственные чиновники, так и оппозиционные политики единодушно осудили этот акт и призвали к более строгим мерам против тех, кто плохо обращается с животными.

Группы по защите прав животных говорят, что в Турции наказание за жестокое обращение с животными является слишком снисходительным. Поправка к законодательству о правах животных была внесена в повестку дня парламента в течение нескольких месяцев, но прогресс пока что достигнут незначительный.

«Эта жестокость в отношении маленького существа является болезненным проявлением утраты ценностей в нашей стране. Дай Бог, чтобы те, кто причиняет боль маленькому щенку, найдут то, что они заслужили, в загробной жизни», - сказала в Twitter лидера «Хорошей партии» и кандидат в президенты Мераль Акшенер.

Проблема, которая вероятно тормозит принятие поправок, заключается в том, что помимо действительно широкой любви городских турок к уличным кошкам (и даже собакам), закон необходимо будет применять ко всем животным в стране. А в таком случае жестокое обращение с животными может оказаться едва ли не нормой в почти любом крупном животноводческом предприятии, да и во многих более мелких хозяйствах. Один лишь массовый забой скота на праздник Курбан-Байрам, когда забой поставлен на промышленный поток, как интерпретировать? Говоря по простому — умиляться стамбульским котикам и кормить уличных животных в городах это одно, а вот создать лишние проблемы индустрии животноводов, которые уже привыкли, что никто не обращает внимание на происходящее внутри ферм (кроме маргинальных групп зоозащитников) это другое.