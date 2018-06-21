Власти Мали признали, что их армия участвовала в массовых казнях

Министр обороны Мали признал, что правительственные солдаты участвовали в убийствах в проблемном центральном регионе страны, который уже много лет страдает от насилия.

Комментарии Тьены Кулибали во вторник появились после того, как местные СМИ сообщили, что в трех массовых захоронениях были найдены 25 мертвых тел. Их обнаружили на месте военной операции против подозреваемых боевиков и союзных этнических ополченцев.

Открытие могил добавило лишние обвинения к и без того обширному списку казней, совершенных правительственными войсками.

«Миссия инспекции, направленной в этот район, подтверждает существование массовых захоронений, что означает, что некоторые военнослужащие совершили серьезные нарушения, приведшие к гибели людей в Нантаке и Кобаке (регион Мопти)», - заявил во вторник министр Тьена Кулибали.

Кулибали поручил военным прокурорам открыть дело.

Он сказал, что власти «твердо решили бороться с безнаказанностью и заставить солдат строго соблюдать международные права и гуманитарные конвенции», - говорится в заявлении.

НПО под названием Kisal, которая проводит кампанию за соблюдение прав человек по отношению к скотоводческим общинам страны, заявила, что 25 человек из этнической группы фульбе (фулани), которые являются преимущественно пастухами, были собраны на прошлой неделе армией в районах Кобака и Нантака.

Правозащитные группы обвиняют малийских военные в совершении внесудебных казней, похищениях людей, пытках и произвольных арестах подозреваемых в сочувствии вооруженным группам - обвинения, которые армия обещала в прошлом расследовать.

«Объявленное расследование - хорошая новость, но обещаний недостаточно», - говорит представить Human Rights Watch в Западной Африке Коринн Дуфка.

«С 2017 года я зарегистрировал более 60 предполагаемых казней подозреваемых, которые похоронены, по меньшей мере, в семи общих могилах, ни одна из которых не привела к правосудию для семей», - добавил Дуфка.

Мали переживает смуту с тех пор, как повстанцы из туарегов и свободные союзные вооруженные группы захватили ее север в 2012 году, что побудило французские войска вмешаться, чтобы выбить их обратно в следующем году.

Растущее насилие вызывает сомнения в том, сможет ли Мали провести заслуживающие доверия выборы, запланированные на конец следующего месяца, и на которых президент Ибрагим Бубакар Кейта будет выдвигаться на второй срок.

При всем сказанном, отметим, что даже в Мали сегодня существует ситуация, когда армия вынуждена реагировать на расследования в СМИ.