Израиль взбешен: будущий британский король назвал Восточный Иерусалим «оккупированной землей»

Министр Израиля по делам Иерусалима Зеев Элькин пришел в ярость, после того так как британский принц Уэльский Уильям назвал Восточный Иерусалим «оккупированной землей», при этом утверждая, что «единый» Иерусалим был еврейской столицей в течение 3000 лет - сообщает израильский новостной сайт Ynet News.

Согласно новостному сайту, принц Уильям, который должен прибыть в этот регион 25 июня, посетит оккупированный Старый Иерусалим в рамках своего тура по палестинским территориям.

Израильский новостной сайт сообщает, что Элькин был особенно возмущен официальным заявлением Кенсингтонского дворца, в котором говорилось: «Программа на оккупированных палестинских территориях начнется с краткого брифинга по истории и географии Старого города Иерусалима в обзорном пункте на Масличной горе».

На своей странице в Facebook Элкин писал: «Прискорбно, что Великобритания решила политизировать королевский визит. Единый Иерусалим был столицей Израиля уже более 3000 лет, и никакая переплетенная формулировка официального пресс-релиза не изменит реальность. Я ожидаю, что пресс-служба принца исправит это искажение».

Принц Уильям и Кенсингтонский дворец еще не объявили места, включенные в поездку, но информированный источник сообщил израильскому новостному сайту, что он посетит мечеть Аль-Акса, а также основные христианские места паломничества.

Позицию израильского министра, безусловно, иначе, как «хуцпой» не назовешь. Как может быть не политизированным официальный визит принца, наследника британского трона, будущего короля Соединенного Королевства и главы Содружества? Особенно если это визит в одно из самых политизированных мест на планете. И тем более, если он происходит в дни, когда отмечают столетие британской власти в Палестине.

Напомним, что Восточный Иерусалим считается оккупированным по международному праву.