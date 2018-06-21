Омар аль-Башир стремится стать пожизненным президентом Судана

Решение суданского кабинета министров на прошлой неделе выдвинуть новый закон о выборах, по-видимому, подтверждает мнение о том, что некоторые члены правящей партии «Национальный конгресс» Судана (ПНК) планируют обеспечить, чтобы нынешний глава государства Омар аль-Башир смог баллотироваться на третий срок, на предстоящих выборах в 2020 году и, возможно, остался в должности на всю жизнь.

Закон вызвал крики возмущения одной из самых видных оппозиционных групп, Народного Национального конгресса (ННК), угрожающего выйти из коалиционного правительства, если новые предвыборные предложения станут все таки законом. Основное возражение заключается в том, что не были проведены какие-либо консультации с оппозиционными партиями, как это требуется в рамках процесса национального диалога. Тем не менее, сторонники президента в ПНК обвиняются в том, что провоцируют оппозиционные группы не участвовать в президентской гонке, тем самым делая бесспорным переизбрание Аль-Башира.

Отдельно его сторонники также ссылаются на внутренние причины, по которым президент должен продлить свой срок и остаться у власти. Этот незамысловатый факт заключается в том, что Аль-Башир остается политически популярным даже после почти 30-летнего правления, и он сражается за то, чтобы вывести страну из своего худшего экономического кризиса. Его активная защита суданских ценностей и традиций, его недавно объявленная «Война с коррупцией» и его защита суданских национальных интересов на мировой арене, его длительное лидерство в периоды политический потрясений и длительного экономического процветания, признанного даже его оппонентами — все это, по мнению сторонников президента, является достаточным, чтобы и дальше оставить его у власти.

Особое чувство восхищения среди сторонников вызывает «смелое решение» Аль-Башира в отношении ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом. Он продолжает выезжать за пределы Судана, чтобы присутствовать на международных встречах и встречах на высшем уровне, несмотря на то, что суд обвиняет его в военных преступлениях. В настоящее время суд решает, обратиться ли в Совет безопасности ООН, чтобы применить санкции против Иордании, которая отказалась арестовать Аль-Башира, приехавшего туда в марте прошлого года на встречу глав Лиги арабских государств.

Ну и самое главное — наблюдатели отмечают, что даже оппозиционная часть суданского общества согласна с тем, что Аль-Башир это хоть и «зло», но зло знакомое. Махмуд Абдин Салих, противник суданского правительства, ветеран суданской политики и глава собственной политической партии, участник процесса национального диалога 2014 года, говорит в интервью Халилу Чарльзу из TRT World, что поддерживает решение изменить конституцию и позволить Аль-Баширу баллотироваться на третий срок: «Потому что он руководил годами коррупции, и только он знает, как это исправить; другой новый, неизвестный лидер может принести новую волну коррупции».

По мнению Салиха, значительная проблема нынешнего исламистского правительства в том, что оно отступило от политической системы муниципального самоуправления и местных советов, известной как «Леджна Шаабия», и введенной некогда легендарным суданским мыслителем и политиком Хасаном ат-Тураби.

«В 1999 году, когда [исламское] движение раскололось, эта страна изменилась к худшему», - объясняет Салих. «В то время в Дарфуре не было войны, никаких вооруженных конфликтов в Нубийских горах и никаких споров о Голубом Ниле. Это потому, что у нас было 17 413 местных советов с настоящими представителями, которые вместе работали над решением местных и национальных проблем».

«Вместо этого, страну изменили, и править стали элиты правящей партии, а народное участие было сорвано».

И все же, сторонники и ключевые фигуры правящей партии, такие как д-р Хамдан Осман Хамдан, глава отдела анализа информации ПНК, твердо убеждены, что альтернативы Аль-Баширу нет: «Президент является гарантом будущего процветания Судана. Он представляет собой единственный верный путь к достижению положений национального диалога. Без него процесс умирает и большие успехи в направлении политических реформ будут уничтожены».

Хамдан отвечает за наблюдение над внедрением новой электронной избирательной системы, в соответствии с которой национальные удостоверения личности будут использоваться для регистрации и подачи голосов. Он и другие члены ПНК поддерживают конституционные изменения, необходимые для внесения поправок, чтобы президент мог баллотироваться на третий срок.