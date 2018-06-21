В Египте по случаю праздника амнистировали 3 747 заключенных

Египет в минувшую пятницу объявил об освобождении 3 747 заключенных в качестве акта милосердия по случаю трехдневного праздника Ид аль-Фитр.

Согласно заявлению министерства внутренних дел, египетская тюремная служба в пятницу - по указанию президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси - «объявила об амнистии многих осужденных, по случаю Ид аль-Фитр».

Египетские чиновники не предоставили полный список освобожденных лиц, но известно, что многие из них были молодыми египтянами, заключенными в тюрьму за антиправительственные протесты.

Между тем, по меньшей мере шесть значительных критиков ас-Сиси были задержаны в последние недели, что, по словам активистов оппозиции, является частью правительственной кампании по сокрушению всех несогласных менее чем через три месяца после ошеломляющей победы на выборах. Напомним, что на мартовских выборах ас-Сиси выиграл с 97% голосов, но при явке всего в 41%, и при отсутствии каких-либо серьезных кандидатов от оппозиции.

С момента прихода к власти в 2014 году ас-Сиси не прекращал гонения на оппозицию и активистов, и по мнению многих правозащитных групп его правление является худшим периодом политических репрессий в египетской истории.

При всем при этом он регулярно раздает помилования несколько раз в год, в том числе в крупные национальные праздники, часто выпуская студентов и молодых протестующих.

Согласно конституции Египта, президент имеет право - после совещания со своим Советом министров - помиловать осужденных или смягчить их приговоры.