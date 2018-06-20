В Лондоне отметили годовщину прошлогоднего нападения на мечеть

Выжившие после нападения вблизи лондонской мечети были приглашены на минуту молчания, чтобы почтить память одного погибшего и многих раненых после прошлогоднего исламофобского теракта, когда злоумышленник въехал на фургоне в толпу людей после ночной молитвы во время Рамадана.

Минута молчания была проведена в память об отце шестерых Макраме Али и о десятке других людей, раненых год назад во вторник.

В своем заявлении премьер-министр Тереза ​​Май пообещала, что «гнусный экстремизм» не разделит нацию.

«Противоправная атака в прошлом году, направленная на невинных молившихся людей, покидающих мечеть Финсбери-Парк, является нападением на всех нас», - сказала Май.

Минута молчания прошла в ратуше Ислингтона. К мэру Лондона Садыку Хану присоединился оппозиционный лейбористский лидер Джереми Корбин, министр внутренних дел Саджид Джавид и представители местной общины.

«Пришло время поддержать и помолиться за жертв», - сказал Тауфик Качими, исполнительный директор Дома мусульманского благосостояния, чьи собратья пострадали при нападении.

«Настало время подумать над выдающимся ответом сообщества. Мы считаем, что террористы никогда не выиграют, и так считает британские люди этой страны, как это видно из их посланий о мире, любви и спокойствии».

Между тем группа, представляющая миллионы мусульман Соединенного Королевства, предупредила о «тревожном новом наборе преступлений на почве ненависти».

Мусульманский совет Британии заявил, что он «долго говорил о тревожных масштабах исламофобии», подчеркивая инциденты в прошлом году, такие как поджоги в мечетях, призыв правых активистов к «дню наказания мусульман» и отправка писем, содержащих белый порошок многим мусульманам, в том числе нескольким законодателям.

«Это лишь верхушка беспокойного нового массива других преступлений на почве ненависти против мусульман в прошлом году», - заявила группа.

Нападавший, Даррен Осборн, 48 лет, был приговорен в начале этого года к пожизненному заключению без каких-либо шансов на условно-досрочное освобождение в течение 43 лет за убийство и попытку убийства.

При вынесении приговора в начале этого года судья Бобби Чема-Грубб сказала, что разум Осборна был «отравлен» крайне правыми идеями до нападения в июне 2017 года, направленного против мусульман, и что он не проявил никаких признаков раскаяния.