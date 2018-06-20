Трагедия в Индонезии: утонул паром с сотнями пассажиров

По меньшей мере, 166 человек, как полагают, пропали без вести после того, как паром перевернулся на озере Тоба в Северной Суматре, сообщают индонезийские официальные лица в среду.

Паром затонул в понедельник днем ​​после того, как столкнулся с плохой погодой и двухметровыми волнами.

У деревянного парома не было официального списка пассажиров, поэтому официальные лица полагались на сообщения от семей с пропавшими родственниками, чтобы подсчитать количество людей, которые, как полагают, находятся на борту судна. Считается, что паром занимался перевозками людей незаконно.

Руководитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Махлер Тамба сообщил агентству DPA, что в среду утром поисково-спасательная группа обнаружила неопознанное тело в озере, увеличив число подтвержденных смертей до двух.

Ранее восемнадцать человек были спасены спасательной командой из 350 человек.

Махлер сказал, что всего 166 пропавших без вести были сообщены семьями в Тигарасе в районе Сималунгун, куда направлялось судно, и в Симаниндо, откуда оно отплыло.

«Мы будем перекрестно проверять и подтверждать имена соответственно», - сказал Тамба.

Как сообщает Al-Jazeera, местные жители обвиняют власти в неспособности организовать нормальное и безопасное паромное сообщение — критически важное для страны, состоящей из множества островов.

Озеро Тоба является самым большим озером в Индонезии и находится на 900 метрах над уровнем моря. Его прохладный климат и пейзажи делают его популярным туристическим направлением, особенно во время нынешнего курортного сезона.

Такие трагедии с крушением парома распространены в Индонезии, архипелаге из более чем 17 000 островов. Чаще всего виновато слабое соблюдение правил техники безопасности.