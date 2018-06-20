США вышли из главного органа ООН по правам человека

США вышли из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций во вторник, обвинив совет в «хронической предвзятости в отношении Израиля». Этот шаг, как предупреждают активисты, еще более затруднит продвижение прав человека во всем мире.

Стоя рядом с госсекретарем США Майком Помпео, Хейли обвинила Россию, Китай, Кубу и Египет в том, что они мешали усилиям США по реформированию совета. Она также критиковала страны, которые разделяют ценности США, и призывают Вашингтон оставаться, но «не желают серьезно оспаривать статус-кво».

Главный орган ООН по правам человека базируется в Женеве и состоит из 47 членов. Администрация Трампа давно угрожала выйти из него, если он не будет реформирован.

«Посмотрите на членство в совете, и вы видите ужасное неуважение к самым элементарным правам», - сказала Хейли, ссылаясь на Венесуэлу, Китай, Кубу и Демократическую Республику Конго.

Хейли также заявила, что «непропорциональный фокус и бесконечная враждебность по отношению к Израилю являются явным доказательством того, что совет мотивирован политическим уклоном, а не правами человека».

Выход Вашингтона является последним отказом США от многостороннего участия в международных делах, после того, как Вашингтон вышел из Парижского климатического соглашения и ядерной сделки с Ираном.

Это также связано с тем, что США в настоящее время подвергаются интенсивной критике за то, что они задерживают детей, отлученных от своих родителей-иммигрантов на границе между США и Мексикой. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник призвал Вашингтон прекратить свою «бессовестную» политику.

Правозащитные группы критикуют администрацию Трампа за то, что он не делает права человека приоритетом в своей внешней политике. Критики говорят, что это посылает сообщение о том, что администрация закрывает глаза на нарушения прав человека в некоторых частях мира.

Дипломаты заявили, что уход США из совета могут поддержать такие страны, как Куба, Россия, Египет и Пакистан, которые противостоят тому, что они считают вмешательством ООН в суверенные проблемы.

Среди реформ, к которым стремились США, было упрощение изгнания из совета государства с вопиющими нарушениями прав человека.

Хейли сказала, что выход США из Совета по правам человека «не является отступлением от наших обязательств в области прав человека».

Между тем, двенадцать правозащитных групп написали Помпео, чтобы предупредить о том, что выход США «затруднит продвижение приоритетов в области прав человека и помощь жертвам злоупотреблений во всем мире».

«Отсутствие США только усугубит слабые стороны совета», - писали они.

Джамиль Даквар, директор Американской программы по правам человека Американского гражданского общества, сказал, что «ошибочная политика изоляционизма Трампа только наносит ущерб интересам Америки и предает наши ценности как нации».

Еврейская правозащитная группа Центр Симона Визенталя приветствовала выход США и призвала другие страны сделать то же самое.

Reuters сообщила на прошлой неделе, что переговоры о реформировании совета не соответствовали требованиям Вашингтона, предполагая, что администрация Трампа прекратить членство США.

Совет собирается три раза в год для изучения нарушений прав человека во всем мире. Он уполномочил независимых исследователей рассматривать ситуации, в том числе Сирию, Северную Корею, Мьянму и Южный Судан. Его резолюции не имеют юридической силы, но несут моральный авторитет.

«Совет ООН по правам человека сыграл важную роль в таких странах, как Северная Корея, Сирия, Мьянма и Южный Судан, но похоже, что все, что заботит Трампа, это защита Израиля», - сказал исполнительный директор Human Rights Watch Кен Рот.