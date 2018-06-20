Убийца квебекских мусульман скорее всего проведет остаток жизни в тюрьме

Александр Бизоннетт, убивший шестерых человек в мечети Квебека в прошлом году, должен провести остаток своей жизни в тюрьме - заявила во вторник сторона обвинения.

Прокурор Томас Жак сказал судье Франсуа Уоту, что 28-летний мужчина должен быть приговорен к 150 годам, по 25 лет за каждую жертву стрельбы в мечети 29 января 2017 года.

«Это беспрецедентное преступление заслуживает наказания, которое отражает его ужасные последствия», - сказал Жак в зале суда в Квебеке.

Это будет самый долгий тюремный срок, поскольку Канада отказалась от смертной казни в 1960-х годах.

Защита утверждала, что Бизоннетт, что сроки по 25 лет не должны складываться вместе, и он должен таким образом, отбывать не 150, а 25 лет, прежде чем получит право на условно-досрочное освобождение.

В своем заявлении во вторник Национальный совет канадских мусульман (NCCM) призвал сторонников требовать вынесения сурового приговора, то есть 150 лет лишения свободы.

«Тем самым был бы установлен сильный прецедент, согласно которому насильственные действия исламофобии и другие формы антирелигиозной или расовой ненависти будут рассматриваться с использованием полной силы закона», - сказал исполнительный директор NCCM Ихсан Гарди в заявлении. «Мы настоятельно рекомендуем нашим сообществам оказывать давление в этом отношении».

Он призвал сторонников написать письма редакторам своих местных газет, чтобы поддержать 150-летний срок.

Гарди также призвал собрать подписи к письму с «призывом к правительству назначить 29 января Национальным днем ​​памяти и действий против исламофобии».

Ожидается, что судья примет решение в сентябре.