Израильского министра-контрабандиста обвиняют в шпионаже для Ирана

Гонен Сегев, бывший израильский министр энергетики и инфраструктуры, был арестован разведывательной службой Шин Бет, которая обвиняет его в шпионаже для Ирана, и в оказании помощи врагу в военное время, сообщают израильские СМИ в понедельник.

Сегев, врач, который служил в качестве министра с 1992 по 1995 год в правительствах Ицхака Рабина и Шимона Переса, в течение двух лет уже находился за решеткой, за попытку контрабанды более 30 000 таблеток экстази в Израиль из Нидерландов, для чего он использовал дипломатический паспорт.

По сообщениям, Сегев был передан Израилю властями Экваториальной Гвинеи в мае, после того как он попытался переехать туда из Нигерии, где он проживал в течение нескольких лет.

Сегев находился под стражей с момента своего ареста, однако постановление суда хранило информацию под грифом «секретно».

Экваториальная Гвинея отказалась впустить его в страну из-за его судимости. Впоследствии он был арестован спецслужбами после въезда в Израиль, который, как сообщается, собрал информацию о связи Сегева с Ираном.

В заявлении, опубликованном в понедельник, разведывательная служба сообщила, что прокуратура в Иерусалимском округе предъявила обвинения против бывшего политика в пятницу, обвинив его в том, что он помогал вражеской стране, шпионил за Израилем и передавал несколько сообщений врагу.

По словам Шин Бет, сам Сегев пришел к посольству в Абудже и предложил себя в качестве агента. Он якобы встречался со своими связными несколько раз и дважды ездил в Иран.

Эта новость стала шоком для многих израильтян, привыкших мыслить об Иране как о достаточно тупой силе. Оказывается, даже министры (пусть и бывшие) могут быть завербованы иранской разведкой. Однако другие просто издеваются над множеством прошлых проступков Сегева.

Кто знает, может быть через несколько лет в шпионаже на Иран обвинят скрывающегося в каком-нибудь Бенине бывшего премьера Нетаньяху?