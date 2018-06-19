Коалиция во главе с КСА и ОАЭ штурмует аэропорт Ходейды

Войска коалиции во главе с Саудовской Аравией начали во вторник штурм комплекса аэропорта главного портового города Йемена Ходейды, после ожесточенных боев с хуситами, которые стремятся защитить свой единственный порт. Об этом сообщают как военные источники из Йемена, так и жители города.

Захват аэропорта станет важным преимуществом для коалиции во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), заявившими, что могут быстро захватить сильно защищенный город, чтобы избежать прерывания гуманитарной помощи для миллионов людей, испытывающих голод.

Агентство Reuters ссылается на жителя Ходейды, который сообщает, что звуки артиллерии и пулеметного огня слышны уже отчетливо слышны в городе, а сам аэропорт бомбили утром.

Альянс, поддерживаемый Западом, начал наступление на Ходейду семь дней назад, чтобы переломить наконец-то затяжную войну между Саудовской Аравией и хуситами (а главное — Ираном, который согласно многочисленным сообщениям, стоит за хуситами).

Эскалация боевых действий привела к ранению и перемещению десятков тысяч гражданских лиц и затруднила работу гуманитарных групп в портовом городе, который является чем-то вроде спасательного круга для миллионов йеменцев.

Организация Объединенных Наций говорит, что 22 миллиона йеменцев зависят от гуманитарной помощи, а 8,4 миллиона находятся на грани голода.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша заявил в понедельник журналистам, что около 5200 семей, или около 26 000 человек, ищут укрытие в своих собственных районах или в других частях мухафазы Ходайда.

«Ожидается, что число будет увеличиваться по мере продолжения военных действий», - сказал он.

Ранее глава ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил обеспокоенность в связи с тем, что военная операция в Йемене может поставить под угрозу жизни миллионов мирных жителей.

Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш в понедельник заявил, что коалиция предпринимает взвешенный подход к минимизации рисков для гражданских лиц и позволяет хуситам отступить из города в свой бастион в столице Сане.