Нетаньяху приехал в Амман на встречу с королем Иордании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с королем Иордании Абдуллахом II в Аммане, чтобы обсудить региональные события в ходе неожиданного визита в столицу Иордании.

«Премьер-министр Нетаньяху подтвердил приверженность Израиля сохранению статус-кво относительно святых мест в Иерусалиме», - говорится в заявлении офиса Нетаньяху в понедельник.

Напомним, что Иордания является официальным хранителем мусульманских святых мест в Иерусалиме.

Согласно официальному информационному агентству Иордании Петра, король Абдуллах II подчеркнул, что Иерусалим так же важен для мусульман и христиан, как и для евреев, и что вопрос о святом городе должен быть урегулирован в соглашениях о конечном статусе на основании принципа два государства для двух народов.

На встрече обсуждался ряд двусторонних вопросов, помимо продвижения принципа двух государств как «единственного пути достижения мира и стабильности в регионе».

Визит Нетаньяху случился незадолго до официального визита Джейсона Гринблатта, специального посланника президента США Дональда Трампа по мирному процессу на Ближнем Востоке, а также Джареда Кушнера, зятя Трампа и старшего советника по региону.

Поездка делегации США включает остановки в Израиле, Иордании, Египте, Катаре и Саудовской Аравии.