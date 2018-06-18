В Венгрии контрабандистов приговорили к 25 годам тюрьмы за массовое убийство мигрантов

Четверо главных подозреваемых, виновных в ужасной смерти 71 мигранта в грузовике на австрийской автомагистрали в 2015 году, были в четверг приговорены к 25 годам тюремного заключения.

Судебное разбирательство состоялось в Венгрии, которая взяла на себя судебное разбирательство, после того, как выяснилось, что мигранты задохнулись еще в Венгрии.

Десять других подозреваемых были также признаны виновными и приговорены к тюремному заключению от трех до двенадцати лет судом в южном городе Кечкемет.

В ходе судебного разбирательства, длившегося год, мужчинам было предъявлено обвинение в «убийстве с отягчающими обстоятельствами с особой жестокостью». Особенно подчеркивалось тяжелое положение мигрантов, которые вручили свои жизни в руки контрабандистов.

Жертвы - 59 мужчин, восемь женщин и четверо детей, включая младенца, - пришли из Сирии, Ирака и Афганистана.

Пробившись к границе Сербии с Венгрией, они были упакованы в воздухонепроницаемый грузовик-холодильник, в котором обычно перевозят мороженную птицу. Их крики с призывом остановиться и открыть двери для свежего воздуха игнорировались.

Поняв, что случилось, водитель бросил грузовик рядом с автомагистралью в Австрии.

Когда австрийская полиция открыла заднюю часть грузовика, они обнаружили, что тела навалились друг на друга.

Расследование показало, что они были мертвы в течение двух дней, задохнувшись вскоре после того, как их подобрали в Венгрии, тогда ключевой страны транзита на балканском маршруте миграции.

Эта группа мигрантов была среди сотен тысяч отчаявшихся людей, спасающихся от войны и нищеты на Ближнем Востоке и в других местах в 2015 году, вызвавших самый тяжелый кризис в Европе после Второй мировой войны.

Считается, что этот шокирующий случай повлиял на решение канцлера Германии Ангелы Меркель, объявившей, что она откроет двери своей страны, и в конечном счете разрешившей въезд более миллиона беженцев, главным образом из Сирии.

Венгерские официальные лица заявили, что будапештская группа контрабандистов является профессиональной сетью с более чем 15 автомобилями, используемыми для перевозки беженцев, которые переправлялись из Греции по западным Балканам в Европу.

С февраля 2015 года банда тайна перевезла более 1100 человек из Венгрии в Австрию, взимая до 1500 евро (1760 долларов) с человека.

Государственный прокурор Габор Шмидт просил жать пожизненное заключение для основных четырех обвиняемых, настаивая на том, чтобы трое не имели права на помилование по венгерскому законодательству.

Подозреваемые отрицали, будто знали, что их человеческий груз умирает, но были получены доказательства, свидетельствующие о том, что они это понимали.

Предполагаемый главарь Самсур Лаху (на фото), сам молодой 31-летний афганец, покинувший свою страну, сказал суду в последнем заявлении, что он «не хотел ничьей смерти».

Но перехваченные полицией телефонные звонки показывают, что он приказал водителям грузовиков не открывать двери.

«Дайте им умереть вместо этого. Это приказ», - говорил Лаху в одном из звонков.

«Если они умрут, бросьте их в лесу в Германии», - добавляет он.

В ответ на эти доказательства Лаху говорит, что это были просто «бездумные замечания»

Прокурор Габор Шмидт отметил, что Лаху демонстрирует лишь «бесконечную жадность» и «пугающее безразличие» к мигрантам, отчаянным желающим попасть в Европу.