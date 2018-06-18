Впервые провинция Испании официально присоединилась к санкциям против Израиля

Наварра стала первой провинцией в Испании, которое поддержало движение «Бойкот, изоляции и санкции» (BDS) против Израиля.

В прошлом месяце это решение получило поддержку от всех партий, представленных в парламенте Наварры, на севере Испании, за исключением правящей Народной партии.

Резолюция, принятая 21 мая, призывает центральное правительство «поддержать любую инициативу, пропагандируемую международной кампанией BDS». Она также призывает Испанию «приостановить свои связи с Израилем», «пока эта страна не прекратит свою политику преступного преследования палестинского населения».

Наварра является одним из 17 автономных сообществ - провинций с собственными парламентами, которые вместе составляют квази-федеральную Испанию. Парламент Каталонии (одного из таких сообществ) в прошлом году объявил независимость от Испании, хотя Мадрид отказался признать декларацию. Наварра же имеет значительное баскское население и сильное сепаратистское движение.

Принятая резолюция осуждает Израиль за убийство десятков палестинцев в мае, в ходе демонстраций у стены между Израилем и Газой.

Ранее в этом месяце городской совет Валенсии, третьего по величине города Испании, принял предложение объявить бойкот Израиля, а Валенсию «зоной свободной от израильского апартеида». Несколько десятков муниципалитетов также одобрили BDS в Испании, но Наварра стала первой провинцией, которая приняла такое решение.