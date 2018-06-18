В столице Иракского Курдистана сотни магазинов сгорели из-за праздничного салюта

Власти Иракского Курдистана назвали причиной пожара, который сжег более 120 магазинов на базаре Сиядж в Эрбиле в субботу, праздничный фейерверк.

«Из-за пожара, который разразился на базаре Сиядж в Эрбиле, сгорело более 120 магазинов. Пожар, благодаря усилиям восьми станций пожарной охраны в Эрбиле, был взят под контроль в 4 часа ночи», - говорит начальник штаба пожарной охраны Эрбиля Шун Абдулкадир в интервью Rudaw.

Пожарные сказали, что причиной был фейерверк. Они работали, чтобы тушить огонь в течение трех часов. Их команда продолжает вести расследование.

Базар, расположенный недалеко от шоссе Махмур на юго-западе Эрбиля, состоит из 620 магазинов, и изначально предполагалось, что пожар был вызван коротким замыканием электричества. Многие пострадавшие остались без своего имущества и бизнеса, хотя сообщений о человеческих жертвах, к счастью, не поступало.

Губернатор Эрбиля, Навзад Хади, посетил базар вместе с местными лидерами Демократической партии Курдистана (то есть, партии Барзани).

Хади сказал, что они будут расследовать причину и работать над решением, чтобы такие инциденты не повторились.

В те же дни случился еще один пожар на другом базаре, в городе Соран, также в провинции Эрбиль. Пострадали 15 магазинов, 7 из них полностью уничтожены. Причины пока неизвестны, но местные торговцы также предполагают, что огонь мог распространиться из-за праздничного фейерверка.