Правительство Афганистана продлило перемирие с талибами

Правительство Афганистана продлило свое одностороннее прекращение огня с талибами, после первоначального перемирия, соблюдаемого обеими сторонами в период праздника Ид.

Президент Ашраф Гани обратился к талибам с призывом последовать примеру правительства и вступить в мирные переговоры.

Нынешнее перемирие является поистине историческим и экстраординарным событием с невиданными доселе сценами, вроде объятий талибов с полицией и селфи обычными гражданами на улицах Кабула.

Многие афганцы утверждают, что это был самый мирный Ид. Учитывая, что вторжение США началось в 2001 году, для молодых людей это первый в жизни мирный Ид.

Тем не менее, 25 человек погибли в результате нападения террористов-смертников на место собрания талибов и правительственных чиновников в Нангархаре.

Представители талибов и местные жители были в числе жертв этого нападения, заявил пресс-секретарь правительства Атталлах Ходжани, добавив, что 54 человека получили ранения. Ответственность на себя взяли боевики ИГИЛ*.

В телевизионном обращении Ашраф Гани сказал, что правительство готово к «всесторонним переговорам» с Талибаном.

«Все те вопросы и требования, что были выдвинуты, мы готовы обсудить на мирных переговорах», - сказал он.

Прошедшие дни, когда талибы и правительственные силы и чиновники смешивались во время Ид аль-Фитр, «доказали, что мы все привержены миру», - сказал Гани.

Во время прекращения огня талибы могли получать медицинскую и гуманитарную помощь, а пленные талибы смогли повидать свои семьи, добавил он.

По его словам, правительство также выпустило некоторых заключенных-талибов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что мирные переговоры должны включать обсуждение роли «международных участников и сил».

«США готовы сотрудничать со сторонами в достижении мирного соглашения и политического урегулирования, которое приведет к постоянному прекращению этой войны», - сказал он.

Ранее в этом месяце талибы отрицали, что они ведут тайные переговоры с афганским правительством.

Кроме того, Ашраф Гани также подтвердил гибель лидера т. н. пакистанского талибана Мауланы Фазлуллы в результате авиаудара в Афганистане в четверг. Он был ответственен за ряд терактов в Пакистане, включая массовый расстрел в школе в 2014 году (тогда погибли 150 человек). Правительство Пакистана обвиняло Кабул в небрежности к анти-пакистанским террористическим группам. Однако, убийство лидера Фазлуллы может изменить отношение Исламабада, который, в свою очередь может повлиять на талибов афганских, чтобы они пошли на переговоры с Кабулом.

*-запрещены в РФ