Датский суд обязал правительство выплатить компенсации жертвам пыток в Ираке

Датский суд в пятницу обязал правительство выплатить компенсацию 18 мирным жителям, которые были подвергнуты пыткам во время войны в Ираке, в ходе операции, проводимой иракскими силами безопасности вместе с датским батальоном.

В общей сложности 23 истца подали в суд на Данию за то, что были арестованы и подверглись «пыткам и бесчеловечному обращению» в 2004 году во время операции «Зеленая пустыня» вблизи главного порта Ирака в Басре.

Апелляционный суд в Копенгагене постановил, что, хотя датские солдаты не участвовали в пытках, они не смогли предотвратить злоупотребления.

«Солдаты датского батальона, отправленные в Ирак в 2004 году и участвовавшие в операции, не были признаны виновными в насилии в отношении иракцев», - заявил суд.

Тем не менее, они знали, что заключенные столкнулись с «реальным риском» физического насилия со стороны иракских сил безопасности, считают судьи.

Суд также решил, что нет доказательств того, что датский батальон мог предсказать случившиеся «системные пытки и насилие».

Восемнадцать иракских истцов получили 30 000 датских крон (4600 долл. США).

Министр обороны Клаус Хьорт Фредериксен сказал, что остался «удовлетворен» решением, освобождающим солдат от ответственности за пытки, но добавил, что он обжаловал бы вердикт, поскольку он поставил Данию «в сложную ситуацию».

«Это означает, что мы больше не можем способствовать повышению безопасности - и, следовательно, гарантировать права человека - в странах, участвующих в вооруженных конфликтах», - сказал он в своем заявлении.