Австрийский экзамен по чеченофобии

В одном из венских институтов произошёл скандал. Профессор-преподаватель по политологии Михаэль Тёндл (Michael Thöndl) в феврале во время экзамена дал своим студентам задание поставить себя на место "чеченского террориста".

"Представьте себе, что вы – чеченский террорист. Вас поставили перед выбором взорвать себя перед российским танком в Грозном или же взорваться в московском кино. Что бы вы выбрали? Обоснуйте ваш ответ в одном предложении" - гласило одно из заданий экзамена.

Однако, в студенческой группе, которой достался этот экзамен, учатся и чеченцы. Один из них и решил тайком сфотографировать экзаменационное задание, после чего, на условиях анонимности (т.к. на экзаменах строго запрещено пользоваться мобильниками), распространил фото среди представителей чеченской диаспоры Вены, что вызвало волну негодования у местных чеченцев. Позднее, один из представителей диаспоры отправил фотографию в антидискриминационный комитет.

Большое внимание этой истории было привлечено уже в среду 13 июня. Политолог и эксперт по Ближнему Востоку и Исламу Томас Шмидингер (Thomas Schmidinger) опубликовал на своей странице Facebook фотографию с экзаменационным заданием, сопроводив её открытым письмом на имя своего коллеги. В своей публикации он также отметил, что решил придать огласке этому после игнорирования виновника скандала на письмо, отправленное Томасом ему на электронную почту.

«Когда «коллеги» задают такие вопросы экзамена, я не могу молчать.

...

Я потрясён тем, что студентам задаются такие стереотипные и ненаучные вопросы, учитывая, что среди ваших студентов есть и чеченские студенты», - отметил в своей публикации Шмидингер.

Вскоре после публикации Шмидингера, эту новость перепечатали австрийские издания. Позднее отреагировала и пресс-служба института, оказавшаяся под медийным ударом. Ответом пресс-службы на скандал стало сообщение для СМИ, что руководство института осуждает проявления расизма и дискриминации, в том числе и в составлении экзаменационных вопросов.

Как сообщил потом представитель института, сам профессор Тёдл в беседе признал, что неадекватно сформулировал вопрос, отметив, что он вовсе не хотел подвергать дискриминации людей по этнической или религиозной принадлежности, а лишь хотел этим вопросом показать симбиоз масс-медий и терроризма.