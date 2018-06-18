Грузинские чеченцы напали на кадыровцев

В Ахметском муниципалитете Грузии произошла драка между сторонниками и противниками Кадырова.

Конфликт произошёл в пятницу 15 июня в районе сёл Дуиси и Биркиани Ахметского муниципалитета, когда местные жители увидели две машины с российскими номерами украшенными флагами Чечни и портрета Кадырова. Остановившие их местные кистинцы сорвали с машин портреты и флаги ЧР, а также устроили драку с теми, кто ехал на этих машинах. Для того, чтобы пресечь напряжённую обстановку, в приграничный район был направлен спецназ.

Как рассказали телевизионным СМИ местные жители, пассажиры машин с российскими номерами выкрикивали "Ахмат силён!"

"Правоохранители пресекли напряженную ситуацию и в селе на данный момент спокойствие. С целью избежания осложнения ситуации, в отделении полиции Ахмета находилось две группы департамента по особым поручениям. К этому времени сотрудники ДОП покинули Ахмета", - заявили "Первому каналу" Грузии в МВД страны.

Отметим, что в данном муниципалитете традиционно проживает несколько тысяч кистинцев-чеченцев, сам Ахметский муниципалитет Грузии граничит с Чечнёй на севере и с Дагестаном на востоке. Кистинцы Панкисского ущелья ещё с 90-ых годов поддерживали Ичкерию, и продолжали оказывать помощь местному подполью даже после захвата непризнанной республики федеральными войсками России. Как отмечают местные наблюдатели, в муниципалитете среди мусульман внушительное число последователей салафитского толка. Уроженцем Ахметского муниципалитета был Тархан Батирашвили - один из видных командиров ИГИЛ (запрещенная в России и других странах мира террористическая организация), погибший в 2016-м году.